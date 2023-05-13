港府維持全年GDP預測 料靠區間上限

經濟顧問：外圍經濟放緩 外需受壓

佔GDP比重最大的私人消費開支，今年首季按年上升13%，高於月初預估的12.5%，經季節性調整按季升1.4%。期內香港與內地恢復通關，梁永勝表示，今年首季訪港旅客回復至2018年的27%，至4月已進一步回復至54%，隨着本港接待能力和交通運輸繼續改善，訪港旅客人次將進一步增加，料至年底可回復至八成至九成。此外，梁永勝指勞工市場持續改善，加上政府發放消費券和舉辦刺激消費活動，將為私人消費帶來額外支持。首季消費較2019年低4%，預期今年將逐漸恢復至疫前水平。

首季投資按年升5.8%，為2021年第三季以來再有季度上升，梁永勝指雖然利率上升理論上會影響消費和投資，不過疫後復常，對經濟前景信心好轉在今年是更具主導性的動力。首季樓價按年升5%，他指購買力在早前數月釋放後，本月和下月升幅或放緩，但在經濟復蘇下，預期全年樓價將保持平穩或再有上升。

指全年樓價保持平穩或再上升

受惠訪港旅遊強勁復蘇，今年首季服務輸出按年升16.9%，不過貨物出口則按年跌18.7%，連續5季維持跌勢，但按季跌幅收窄。梁永勝指先進經濟體的增長減慢，近期歐美銀行業受壓為環球經濟前景增添不確定性，繼續令外部需求受壓，今年出口將繼續面對龐大挑戰，不過內地經濟加快復蘇，與內地的陸路交通限制取消，可緩解部分壓力。

首季GDP公布後，多家大行上調經濟增長預測，但政府維持預測不變，梁永勝指私人機構在年初對復蘇不是太樂觀，但政府已有較佳增長趨勢的預期。以目前預測增速，今年經濟可回復2019年疫情前，甚至略高的水平。

此外，政府公布今年首季通脹按年升1.9%，梁永勝指本地成本壓力或會隨着經濟復蘇上升，不過本地經濟仍有空間繼續增長，保持整體通脹溫和，政府維持基本和整體通脹率按年分別上升2.5%和2.9%的預測；首季經季節性調整失業率，按季再跌0.4個百分點至3.1%。