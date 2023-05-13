匯豐看好港今年經濟 上調增長預測至5%

匯豐報告指，新冠疫後全面復常提振本地消費，當中對疫情期間備受打擊的可選消費和服務的幫助最大，加上消費券在4月和7月發放，以及就業市場強勁，有助提振消費者信心。訪港旅客方面，隨着與內地交通恢復和內地經濟同步復蘇，預期今年內地訪港旅客，可由現時恢復疫前的五成，提升至疫前的三分之二。在本地消費持續增長和強勁旅遊需求結合，匯豐上調本港今年零售增幅預期10個百分點至25%。

大新銀行維持3.6%增長預測

至於外需疲軟對於商品出口，以及高利率對於投資的影響，匯豐認為雖然經濟下行壓力仍然存在，不過預計內地與本港的人流和商業流動正常化，為經濟提供了額外緩衝，地產市場有所改善，商業信心也在上升。

不過，大新銀行（2356）維持本港經濟增長率3.6%的預測，雖然本港出口2、3月跌幅明顯收窄，但內地4月進出口數據卻差過預期，反映本港外需情况仍然充滿不明朗因素。

該行續指，環球經濟前景不明朗，加上歐美銀行業受壓可能加劇金融條件收緊，是本港今年經濟增長的主要挑戰。不過主要央行緊縮貨幣政策接近尾聲，內地經濟可望逐步復蘇，將繼續推動本港經濟回穩。