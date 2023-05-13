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京東升7%領科網做好 恒指仍四連跌

標籤：經濟

【明報專訊】京東系日前公布季績優於預期，為藍籌科網股季績揭開序幕，市場憧憬內地經濟復蘇令其他科網企業同受惠，帶動昨日ATMJ等科網藍籌全面向好。惟市場投資情緒仍然審慎，美國新申領失業救濟人數超預期，市場確信美息見頂，但衰退憂慮增加，限制港股投資情緒。加上內銀、內險為首的「中特估」概念股持續回吐，拖累大市再跌116點，收報19,627點，跌穿250天線，成交1028億元，恒指連跌4日累跌669點，全周跌422點或2.1%，為兩個月最大按周跌幅。

「中特估」續回吐 內銀股捱沽

隔晚美股道指下跌221點，但反映中概股表現的金龍中國指數創3個多月來最大升幅，本港上市科網股昨同步做好。恒指高開107點後早段曾高見19,853點，但人民幣匯價走弱，大市逼近十天線後掉頭向下，午後最多跌近150點。國指跌31點或0.47%，報6663點；科指收報3874點，升11點或0.29%，錄得3連升。北水則由上日淨入21億元，轉至淨沽5.85億元。

昨天只有9隻藍籌錄得升幅，ATMJ等科網股獨撐大市，京東（9618）首季業績勝預期，兼獲大行調高純利預測，收報144.8元，升7.3%，為表現最佳藍籌；阿里巴巴（9988）、美團（3690）均升逾2%，騰訊（0700）微升0.6%。京東物流（2618）升5.5%，京東健康（6618）亦升2.8%。

內銀、內險為首的「中特估」概念股繼續回吐，郵儲行（1658）再遭李嘉誠減持，跌2.5%；建行（0939）挫2.4%；中行（3988）跌1.8%；平保（2318）跌3%。農行（1288）、建行、工行（1398）3股共遭北水淨沽5.4億元。

分析：大市成交低迷 反映市場觀望

阿仕特朗資產管理董事鄭家華表示，京東系業績理想，隔晚於美股跑贏納指，令市場對下周公布季績的騰訊亦有所憧憬，他感到市場資金開始再次投入科技股，但大市成交額已反映市場資金不多，要轉炒科技股就需要由早前熱炒的「中特估」概念板塊套現，形成對恒指上升的壓力。

第一上海首席策略師葉尚志亦表示，大市成交量持續低迷，昨日雖略為回升至1000多億元，但已差不多有一個月時間低於年內的日均數約1200億元，反映市場整體態度觀望。