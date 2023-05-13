Meta：今年力拓AI 數百萬廣告商已使用

亞太區貢獻六成用戶增長

Dan Neary指出，影片已是用戶們參與Meta平台的重要方式，也是亞太地區增長最快的格式，用戶將一半以上的時間用於facebook和Instagram上觀看影片，尤其是在移動優先、影片優先的亞太地區。Dan Neary又稱，自2006年以來，AI一直是Meta所有應用程式和服務的基礎。近年隨着經濟放緩、消費者行為轉變、新興技術及持續平台及監管變化，現時企業營運與數年前已有明顯不同。Meta一直通過投資機器學習和AI來應對變化，將繼續每年在其基礎設施上投資數百億美元，其中更多資金將用於建設AI能力。

對於廣告中的人工智能情况， Meta將設有三個重點領域，包括正在投資基礎設施和AI技術，以提高其廣告系統的性能和效率；增強AI模型；構建更多由AI驅動的廣告體驗，例如Meta Advantage廣告可自動化產品組合等，幾乎所有Meta廣告商已使用至少一種Meta Advantage產品，即數百萬廣告商已利用AI來實現其目標。

助降營銷人員成本 增廣告效果

此外，Meta將於本月底允許廣告商一鍵將其手動銷售活動，轉變為Advantage+銷售活動。Meta將提供自動化效果比較報告，亦已開始測試Meta Advantage新產品「Advantage+ audience」，幫助企業接觸到其不知道自己擁有的潛在客戶。

Meta亞太區產品營銷總經理陳鎮泉（James Tan）表示，已看到廣告應用AI可降低營銷人員成本，因為AI可令人員將精神放在更有影響力的工作上，花費更少時間在「廣告管理員（Ad Manager）」中進行手動調整，將更多時間用於創意構思和業務洞察（例如消費者及潛在產品客戶），最終提高廣告效果並降低轉化成本。同時，廣告商可以控制選擇他們使用的廣告工具，例如不必使用Meta Advantage產品套件中的一些更複雜的功能，可繼續運行A/B 測試（他們的選擇與AI的選擇），以確定他們希望AI從中協助、增強或自動化的地方。