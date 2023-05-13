NBC環球廣告一姐任Twitter CEO 馬斯克將轉任執行主席 領導系統操作

在馬斯克公布Twitter新任CEO人選前，《華爾街日報》已走漏相關消息。NBC環球昨晚透露，Yaccarino的離職即時生效。市場期待馬斯克可投入更多時間管理Tesla，刺激該股早段最多升近3%，午夜前轉跌。

刺激Tesla股價曾升近3%

馬斯克自去年10月以440億美元收購Twitter以來，一直擔任該公司的行政總裁，但他強調這安排只屬暫時性質。去年12月，他就應否辭任Twitter行政總裁發起民調，結果近六成人希望他退位讓賢。他當時回應稱，只要找到一個「夠蠢」（foolish enough）的人擔任Twitter行政總裁，自己就會辭任。

《金融時報》的消息指，馬斯克和Yaccarino上月出席邁阿密的一次會議，兩人發表題為《Twitter 2.0：從對話到合作伙伴》的演講。在場人士稱，Yaccarino在台上訪問馬斯克，詢問他對Twitter的願景，兩人似乎關係融洽。

Yaccarino於特納廣播（Turner Broadcasting）任職近20年後，於2011年加盟NBC環球（NBCUniversa），任內對推出廣告支持的串流媒體服務Peacock發揮關鍵作用，並監督美式足球超級碗及奧運等現場直播盛事。她亦為NBC環球與Snapchat、YouTube及Twitter等建立合作伙伴關係。

新CEO須應對廣告客戶流失

《華爾街日報》指，Yaccarino與營銷人員及廣告代理商關係密切，為NBC環球管理約130億美元的年度廣告收入。

馬斯克今次為Twitter找新舵手的時機可說是相當尷尬。NBC環球準備下周向廣告商發表年度報告，為秋季電視廣告招徠。NBC環球的發言人曾表示，Yaccarino 正為該項活動綵排。

Twitter新任CEO的挑戰，是應對廣告客戶流失。馬斯克3月曾表示，儘管每日活躍用戶略有上升，但由於廣告大幅減少，令Twitter收入自10月下跌五成。

馬斯克掌舵Twitter的半年間進行了大規模改組，為Twitter裁員九成，並放寬了內容審核。此舉令部分知名用戶及廣告商不滿，影響了部分廣告收入。

不過馬斯克表示，在大幅削減成本後，Twitter財務狀况正在改善，並可望由第二季起恢復正現金流。

（綜合報道）

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