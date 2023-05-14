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美聯儲杰斐遜：核心通脹收縮速度遜預期

【明報專訊】美國聯儲局本月預示今輪加息接近或已到終點後，市場主流預期年底前將會開始減息。剛獲提名出任聯儲局副主席的理事杰斐遜（Philip Jefferson）上周五在研討會表示，美國核心通脹收縮的速度低於預期，對今年降低通脹的進展憂喜參半，不過他指出貨幣政策對經濟和通脹影響長遠而有不同的滯後性，需要時間才能在經濟顯現。

美銀行本月初存貸款雙降

今年3月起，美國有4家間地區銀行倒閉，第一共和銀行在本月初被接管，當周再引發銀行存款和貸款收縮。聯儲局數據顯示，截至5月3日，美國商業銀行經季節因素調節後的存款，較上一周減少138億美元至1.72萬億美元，為4月12日以來首次按周減少，貸款則減少157億美元至1.21萬億美元，為4月26日以來首度下降。

Jefferson稱，近日美國地區銀行倒閉或令信貸收緊持續，加強聯儲局控制通脹的效果，因當局迅速行動遏止危機蔓延，因此對經濟只有溫和的負面影響，明年信貸情况仍存很大的不確定性。

上周三公布的美國4月核心通脹按年升5.5%，較3月只降0.1個百分點，市場預期至今年底聯儲局累減利率0.75厘的機會為44.1%，較一周前略降5個百分點，預期保持現有水平雖只有7.5%，但較一周前的3%提高。東方匯理資產管理固定收益副主管Cosimo Marasciulo認同聯儲局將暫停加息，但美國通脹相當頑強，認為至明年才會開始減息，而歐洲央行則因通脹仍然高企，認為歐央行會進一步加息。

東方匯理料明年才開始減息

Marasciulo又認為，美國經濟會在今年稍後陷入衰退，目前美息已在頂位，料孳息率曲線會回復傾斜。該行避開交易對利率變化最敏感的2年期美國國債，因為市場已經開始反映減息的因素，他們會選擇買入5年期國債，同時沽出30年期國債。