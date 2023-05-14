浙商證券總裁王青山辭任

【明報專訊】內地浙商證券總裁王青山上月傳聞在出席會議時被召出會場，及後失去聯絡。公司上周五（12日）在上交所發出公告，指收到其書面報告，因個人原因辭去董事、總裁及其他相關職務，即日生效。今年內地多名財金企業高層受查，王青山或為最新一個落馬的高層。