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浙商證券總裁王青山辭任

【明報專訊】內地浙商證券總裁王青山上月傳聞在出席會議時被召出會場，及後失去聯絡。公司上周五（12日）在上交所發出公告，指收到其書面報告，因個人原因辭去董事、總裁及其他相關職務，即日生效。今年內地多名財金企業高層受查，王青山或為最新一個落馬的高層。

浙商證券公告顯示，王青山缺席在上周二（9日）舉行的董事會會議，該行指目前經營一切正常，會將盡快按照法定程序，完成新任總裁聘任工作。

中紀委：民行邢本秀正受查

此外，中央紀委昨日公布，民生銀行（1988）銀行管理諮詢委員會原副主席邢本秀涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查，未有提及涉嫌干犯罪行。邢本秀在1988年加入人民銀行，並在2003年轉至銀監會，最高出任人事部主任，至2010年調至民行出任副行長，惟在2016年罕有地被解職，改任銀行管理諮詢委員會副主席到今年2月退休。

內地今年進一步加強金融系統反腐審查，中紀委3月發文指出，金融和央企需整治享樂主義和奢靡之風。今年3月初，中國銀行（3988）董事長劉連舸因「工作調整」辭任董事長，引起市場關注，至月底中央紀委公布他涉嫌嚴重違紀違法接受調查，為二十大以來首個落馬的中央金融企業最高層官員；光大集團前董事長李曉鵬則在退休後13個月，上月公布因涉嫌嚴重違紀違法接受調查。

除國企之外，華興資本（1911）創辦人包凡在2月失蹤，及後公司指他正配合國家有關機關調查。