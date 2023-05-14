美債限死線快到 短期國債息急飈

資料來源：路透社、彭博社、華爾街日報

市場對美國債務違約的憂慮，導致美國短期國債孳息率攀升。美國政府近日以破紀錄的5.84厘孳息率，賣出價值500億美元的4周期國庫票據。這批6月6日到期的新債，是美國財政部自2000年以來，票據拍賣的最高孳息率。

債限爭拗迄今引發的不安情緒，尚未擴散至美國短期國債以外，但情况充滿變數。國際貨幣基金組織（IMF）發言人科扎克（Julie Kozack）表示，IMF無法即時衡量美國債務違約對全球經濟增長的影響。

IMF：倘美違約 料全球增長放慢至1%

她表示，IMF評估，若美國出現債務違約，對美國以至全球經濟都會產生嚴重的影響。IMF在4月預測，今年全球GDP將增長2.8%。但若金融市場動盪加劇，例如資產價格嚴重下滑，以及銀行貸款顯著收縮等，都可能令經濟增長放慢至1%。

美國財長耶倫亦一再警告，若國會無法提高債務上限，將為美國引發災難，有可能推高政府借貸成本。她說，倘美國發生債務違約，美元的儲備貨幣地位將被削弱。

跨國金融服務公司BDSwiss駐迪拜的中東及北非地區負責人Daniel Takieddine指出，債限相關辯論持續「加劇交易員的焦慮」，匯率波幅可能擴大。AGF Investments外匯策略師Tom Nakamura表示，債限角力持續上演，讓各國投資者和官員更有理由重新審視美元的儲備貨幣地位。他說，即使談判在最後關頭達成協議，也會在一定程度上削弱外界對美國的信心。

美國總統拜登上周曾就「無條件」提高債限，與共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）及參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）商討，但未有進展。

引憲法第14修正案 合法性存爭議

雖然共和黨控制的眾議院，上月底僅以217票對215票的兩票優勢，議決將債限提高1.5萬億美元，但要求聯邦政府將預算的年均增長控制在1%，並取消與新能源相關的減稅措施等，引起民主黨反對，預計該議案不會在民主黨控制的參議院通過。拜登更表明，就算國會通過該議案，他也會運用總統否決權將其否決。

拜登又透露，曾與顧問探討能否援引憲法第14修正案，單方面決定發債。一些法律專家指出，第14修正案列明「美國公債的有效性毋庸置喙」，足以成為白宮毋須理會舉債上限的理據。相關條文是在1861至1865年的南北戰爭結束後引入，目前為止沒有法院判例可循。

「放行請願」需共和黨多人倒戈

拜登亦承認，援引第14修正案的合法性存在爭議，有可能引發訟戰，不能視為解決潛在違約的捷徑。眾議院的民主黨人則研究採用「放行請願」（discharge petition）的手段，爭取在眾議院通過「無條件」提高債限的決議。在一般情况下，議會的草案須先由眾院的委員會通過，然後才提交眾院全體表決。但若啟動「放行請願」，可允許議員在沒有政黨領袖合作的情况下，直接將提案呈交眾院全體表決。

不過，啟動「放行請願」的先決條件，是爭取逾半數眾議員聯署支持，這意味需要多名共和黨人倒戈，因此難度極大。

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