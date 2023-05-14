債限危機 曾導致美國信評降級

2011年債限臨近之際，在中期選舉奪回眾議院控制權的共和黨，就提高債限問題威脅民主黨的奧巴馬政府削減預算赤字。雙方雖在當年8月初就債務上限和削赤達成一致，但連場政治角力令市場懷疑美國政府解決財政問題的能力，最終導致評級機構標普在同年8月5日首次下調美國信貸評級。

2013年曾令聯邦政府局部停擺

2013年的債限危機更導致美國政府局部關停半個月。當時民主、共和兩黨的角力，導致新的預算案未能及時通過，而債限又未能上調，最終聯邦政府在當年10月局部停擺半個月，大量公務員被迫放無薪假期。

回溯美國立國之初，憲法將聯邦政府發債的權力賦予美國國會，要求聯邦政府任何借貸都要獲國會授權。但隨着美國參與一次大戰，發債需求大增，逐次審批發債令國會不勝負荷，於是在1917年通過《第二次自由債券法案》，首次為聯邦債務設定總限額。國會同時為各類特定債務設置額度，聯邦政府可在相關額度內自行舉債。直至1939年二戰爆發，聯邦政府的發債權力獲進一步鬆綁，特定債務限制被取消，但聯邦債務仍不能超出國會設定的總額度，以符合政府財政自律的原則。

1939年的債限設定為450億美元，較當時的債務總額高出約10%。自二戰結束以來，美國國會已將債務上限上調逾百次。對上一次債限危機發生在2021年10月，當時美國聯邦政府觸及28.9萬億美元的債務上限，美國財政部採取非常規措施避免違約，直至同年12月由美國國會議決將債務上限提高至31.4萬億美元。

二戰後國會逾百次上調債務上限

在不超過債限的情况下，美國財政部可自行發債。一旦觸及上限，債務就無法增加，美國財政部只能以非常規手段維持資金運轉，例如以財政部一般帳户（Treasury General Account）餘額償付債務、提前贖回聯邦僱員退休儲蓄帳戶所持有的國債避免債務增加，並暫停為公務員退休及殘疾基金等注入新資金。

不過這些非常規手段也會有耗盡的一天，這日子被稱為「X日」（X date），屆時美國財政部可能面臨技術性違約。美國財長耶倫警告，「X日」最早可能在6月1日到來。

[企業地球村]