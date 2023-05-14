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薛偉傑：AIGC或衝擊樂壇

【明報專訊】人工智能生成技術（AIGC）繼快速翻譯文章、製作企業新聞稿、產生美術設計圖片之後，可能再衝擊流行樂壇。

台灣人工智能初創企業KKLab Music AI項目經理黃軍皓表示，該公司利用Amazon Web Services（AWS）的機器學習技術平台Amazon SageMaker，開發出以人工智能生成旋律和歌詞的軟件，令到作曲和作詞的速度可以大大加快。

只需初始節拍和創作主題 即可獲旋律及歌詞建議

例如，創作人只需提供一段初始和很簡短的節拍（beat），就可以使用Generative Radio Maker和Bassline Maker來產生多個旋律建議，再從中選擇合適的建議。另一方面，創作人決定了歌名和創作主題之後，該公司的「靈魂寫手」（Lyrics.ai）亦可以提供很多中文韻腳和押韻的歌詞建議，讓創作人從中挑選和再精修，毋須由零開始。台灣音樂品牌「華風數位」（Chynatown）最近以這方式創作了一首Hip Hop風格的歌曲《Machine Mind》。

根據該公司的數據，至今已有大約2萬人使用過「靈魂寫手」。其中，絕大部分為台灣人，其次為香港人、新加坡人和馬來西亞人。據悉，KKLab在開發「靈魂寫手」期間，曾經與已移居台灣的香港填詞人林夕合作，相信是將後者以往的大量作品輸入電腦，用來訓練軟件。

明報記者 薛偉傑

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