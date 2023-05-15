moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

芝商所：視港交所作伙伴 共拓亞洲 區內衍生工具蓬勃發展 助用戶打入市場

【明報專訊】亞太區及大中華地區的期貨、期權等衍生工具市場近年蓬勃發展，正引起外國的交易所重視。芝加哥商品交易所（下稱芝商所，CME）董事總經理兼亞太區負責人Russell Beattie接受本報訪問時更直言：「（亞太）區內市場投資者參與國際市場投資，令人振奮。」他明言，這給予芝商所開拓業務的空間，亦視區內包括港交所（0388）等市場為合作伙伴，共拓市場兼互補。

明報記者 陳偉燊

Beattie表示，芝商所提供產品及方案，除了讓投資者做好風險管理，在亞洲的波動市况做好對冲之外，其實亦提供進入境內（Inbound）市場服務，旨在幫助用戶打入亞洲市場；又會向用戶提供出境（Outbound）渠道，參與境外市場買賣；同時亦有為本地市場提供服務（Domestic to Domestic），能同時提供三個層次所需，因而形容與區內市場參與者存在着非競爭關係。

指與港交所非競爭者可互補

Beattie說：「芝商所與亞洲區內市場，包括與港交所並非競爭者的關係，反之我們將它們視為合作伙伴。原因是區內每個市場發展階段不同，可互為補足」。

稱內地市場龐大 要有耐性

在他眼中，在區內眾市場中，香港可發揮重要角色。他以15年前，多家內地期貨公司在港設立據點為例，便是經香港作為邁出國際衍生品市場首步，然後開始建立生態系統，邁出新加坡及美國市場，開展更多境內、外交易。芝商所亦因應虛擬資產市場的發展，推廣受到監管的產品，他說，香港市場的資產管理公司，亦居中推出基於芝商所比特幣期貨為基礎的比特幣期貨ETF，香港市場藉此和芝商所的產品建立了有趣的聯繫。

鄰近香港的內地市場方面，Beattie指出，內地市場龐大並走向國際，值得期待。但他說：「芝商所見證了當地市場的許多發展，但是要給予耐性，待內地監管機構釐定更清晰的規則而定。」即使如此，芝商所未有停下來，反之因應在芝商所市場內有來自約100個國家、不少於1.2萬名交易員參與外匯期權產品交易下，4月份更推出人民幣離岸期貨及期權，既可藉此驅動外匯產品發展，還令市場內的外匯產品種類更豐富。他說最重要是，可幫助市場參與者對冲離岸人民幣市場風險。另該所亦推出對內地經濟發展重要，需求加速上升的鈷鎳期貨，冀助市場參與者管理電動汽車零部件所用各種金屬的敞口。

4月推人幣離岸期貨及期權

很多亞洲投資者受到疫情所限而留在國內，Beattie稱該等投資者索性在亞洲地區成立公司或家族辦公室，遍及越南、馬來西亞、泰國等國家，涉足境外包括芝商所產品買賣甚眾，參與國際市場投資。亞太區大國如中國、印度市場投資者也參與境外市場投資、買賣，情况令人振奮，當中產生的商機給予他們市場空間去發展。