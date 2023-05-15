moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

推短期小型期權 迎管理利率風險需求增

【明報專訊】近年環球市場進入加息周期，投資者對管理利率風險的需求明顯增加。芝加哥商品交易所（下稱芝商所，CME）董事總經理兼亞太區負責人Russell Beattie表示，因應市場需求，短期的小型合約期產品應運而生，可以做到風險管理及對冲。他指短期小型合約在其他商品市場亦出現需求。

農產品天然氣小型短期合約普及化

短期小型的期貨及期權合約對香港投資者而言頗為陌生，但是芝商所早已經在利率期貨期權動腦筋，因應投資者需求，推出短至一星期到期的小型期權合約。Beattie表示，近年利率環境的波動，已推動利率期權等相關產品的交投大增超過五成。隨着短期小型期權等產品面世，有需求的投資者不用購入更長期的合約期的產品，便可以做到風控及對冲。他甚至指在農產品及天然氣合約中，亦留意到同樣情况，小型短期合約進一步普及起來。

市場谷ESG 芝商所提供產品助客戶

在合約期長短方面打主意之外，對於市場近期大力推動的ESG（環境、社會責任及管治）領域，Beattie認為，儘管ESG行內仍有很多模糊之處，各國亦有不同政策，但是留意到很多國家及地區已視之為優先處理要項。他們作為交易所運營商的工作，便是要去了解客戶面臨的風險，並提供產品、服務和其他解決方案來管理客戶的風險。

他相信，芝商所的產品有助於為客戶提供清晰的信息，使他們能夠準確了解自己的可持續性目標，並且可以放心地進行交易。