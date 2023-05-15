推短期小型期權 迎管理利率風險需求增

農產品天然氣小型短期合約普及化

短期小型的期貨及期權合約對香港投資者而言頗為陌生，但是芝商所早已經在利率期貨期權動腦筋，因應投資者需求，推出短至一星期到期的小型期權合約。Beattie表示，近年利率環境的波動，已推動利率期權等相關產品的交投大增超過五成。隨着短期小型期權等產品面世，有需求的投資者不用購入更長期的合約期的產品，便可以做到風控及對冲。他甚至指在農產品及天然氣合約中，亦留意到同樣情况，小型短期合約進一步普及起來。

市場谷ESG 芝商所提供產品助客戶

在合約期長短方面打主意之外，對於市場近期大力推動的ESG（環境、社會責任及管治）領域，Beattie認為，儘管ESG行內仍有很多模糊之處，各國亦有不同政策，但是留意到很多國家及地區已視之為優先處理要項。他們作為交易所運營商的工作，便是要去了解客戶面臨的風險，並提供產品、服務和其他解決方案來管理客戶的風險。

他相信，芝商所的產品有助於為客戶提供清晰的信息，使他們能夠準確了解自己的可持續性目標，並且可以放心地進行交易。