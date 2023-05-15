moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港大：ESG人才需求大 冀設獨立碩士課程

【明報專訊】隨氣候變化問題愈趨迫切，各地政府及企業相繼探索ESG（環境、社會及管治）發展。港大經管學院院長蔡洪濱接受本報專訪時表示，發展ESG已成為全球大趨勢，惟目前本港尚在起步的階段，尤其在ESG人才方面，從香港到整個大中華地區的亞洲，仍有非常巨大需求。目前港大在碩士及學士課程中已有包含ESG的相關課程，並期望於兩年時間左右擴展成一個獨立的碩士課程。

組創立方聯盟推動ESG

港大經管學院上月正式成立「創立方聯盟」推動ESG發展。蔡洪濱指港大在研究方面已覆蓋經濟和管理的各個領域，例如環境經濟學、氣候變化，以至綠色投資管理、戰略等。聯盟同時聚合企業，共同研究實際需要，以及提供實習生計劃。目前已有10間左右的機構和公司加入聯盟，聯盟成員包括專業類、資源類和機遇類，惟目前尚未有重污染行業加入。

蔡洪濱認為本港社會對ESG接受程度很高，從政府到港交所（0388）亦是高度重視，但是若要實現推動變化，則仍需更多的企業、組織，以至不同的範疇協調。「ESG的難點就在於幾個企業、幾個人、他有這個認識，但真正說要怎麼去做到，其實並不是那麼容易。」他希望大學作為一個平台，能更好集聚企業和社會力量以推動ESG發展。

E、S、G三個指標在不同的行業中的意義也不一樣，蔡洪濱舉例與污染排放直接相關的石油行業的重點會放於如何減排，而銀行業與直接污染關係不大，則會關注更多在投資方面，如綠色融資，以及社會（Social）及管治（Governance）上。

指港短期經濟仍面臨挑戰

對於本地經濟，蔡洪濱稱長期而言仍是樂觀看好，但從短期而言仍面臨不少挑戰。「香港過去的經濟形態、結構實質上是需要轉型的。我們不可能像過去一樣，簡單的靠一些相對低端的零售、旅遊，這些附加值不高的服務業去拉動香港經濟。」他認為創科、高端工業、「再工業化」等也是值得研究和探索的。但在這中間過程，中美關係、大國博弈、氣候政策等都會對港未來的經濟轉型形成相當大的挑戰。

明報記者