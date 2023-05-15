匯豐保險：內地客投保超疫前 鍾情儲蓄產品 稱本季業務增長更勁

【明報專訊】香港與內地恢復通關，爆疫3年後內地訪客來港投保解凍。匯豐保險香港行政總裁文德華表示，來自內地訪客的保險申請數目已超過2019年首季，業務增長趨勢在第二季更為強勁。加上本地客群對儲蓄和健康保險產品也有強勁需求，今年首季新業務價值按年有兩位數增長，增速高於同期年化新保費，反映保單質素也有提升。
對於甚麼因素帶動內地客戶需求，文德華指儲蓄產品是他們首要目標，因為目前內地利率較低，匯豐作為大型機構投資者可接觸私募股權、私人物業市場，提供吸引的回報，他們亦對財富傳承產品有不少需求。另外，新冠疫情提升內地客對在內地和海外的私人醫療需求，因此對醫療保險也有不少興趣。
匯豐現時在尖沙嘴和銅鑼灣的財富管理中心，同時設有健康管理中心，文德華表示客戶可在同一時間和地點，處理投保、體檢程序，現時正計劃開設第三個中心。
除了保險產品銷售，文德華認為目前市場對保險理賠的關注度不足，因為增進客戶信任對保險公司相當重要，匯豐將每年披露理賠數據，以增加理賠的透明度。以索償金額計算，團體醫療和自願醫保去年成功索償率分別為88%和97%，高於業界水平，若以索償宗數計算，兩者去年的批核率則為92%和91%。
該行首席健康保障業務總監陳曦表示，他們同時應用科技提升客戶索賠體驗，現時團體醫療客戶經手機應用程式上傳文件索償，最快5分鐘就可完成理賠並轉帳至客戶的任何銀行戶口，相對目前市場平均需5天完成。她指因為他們已有大量理賠數據，因此透過數據分析可快速作出理賠決定，而匯豐保險在去年和今年，也在健康科技投資逾2000萬美元。
陳曦又指，目前該行在港澳的醫療網絡，有3000個醫生，和物理治療師、化驗室等醫療伙伴，通過後台連接為客戶提供免找數和索償服務，現時繼續向社區醫生拓展網絡。