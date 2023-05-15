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中滙加強產教融合 培訓貼合職場需要

標籤：經濟

【明報專訊】在粵港澳大灣區從事民辦商科高等及職業教育業務的中滙集團（0382），因應內地政策推動職業教育，冀令到畢業生的培訓更貼合職場所需，執行董事兼首席執行官廖伊曼指出，集團會在未來一年，加強與珠寶、護理及學前教育等的產教（即產業與教育）融合，實現「輕資產」營運，並且計劃強化非學歷教育業務。

廖伊曼表示，隨着內地去年5月起落實《職業教育法》，加上科技改變，有需要令學生在畢業前掌握最貼市場的更新知識，因此集團在過去一年，於醫美、電商、動漫遊戲、珠寶領域推動產教融合，亦會在未來一年加強與珠寶、護理及學前教育等的產教融合。因應社會對多重技能的人才需求增加，亦注重終身教育，集團亦順應在本科之外，於設計、語言、新媒體等領域，發展更多非學歷教育，甚至準備開發「微專業」課程。隨着市場注重發展人工智能技術，她指在課程設計上，無論是商科或大健康等相關學科，也會注重大數據分析元素，甚至在硬件上作投資，去更新設備配合。她看好內地在疫後人口會回復增長，推動教育的需求，而在人口老齡化下，年長人士對大學需求亦料增加。

輕資產營運 擬強化非學歷教育

儘管推出不少新發展計劃，但不會貿然進行收購：「現有三大校區仍有空間擴展去增加收生，在朝向「輕資產」發展下，視乎機會去購併學校。」集團位於澳洲、新加坡等地的大專及高等教育學校，在疫情期間已派員到集團位於內地的學校為學生授課，下一步計劃在澳洲的學校舉辦碩士課程，並且研究和大灣區物色合作空間。在疫情過後，她稱明顯多了人申請報讀中滙的澳洲學校，收入顯著增加。

投融資及投資者關係部總監印國庭補充，集團旗下學校現時在校學生約8.6萬人，料經擴建後可容載12萬名學生。非學歷教育業務在基數較低下，他相信將來收入有望倍增，並估計在未來數年收入佔比會提升至佔15%至20%。產教融合項目方面，他稱以每個項目約投入500萬至1000萬元（人民幣，下同），目標是用2至3年時間實現收支平衡。隨着上半年度已投入約4億元人民幣資本開支，他料全年度會增至約6億元人民幣。