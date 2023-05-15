moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳智鑾：幫兒子買唐樓博收購 須有長揸準備

【明報專訊】讀者陳先生來信：

我想為兒子買入一間唐樓博收購，聽朋友說可以大賺一筆，不過兒子看來不太領情，希望請教意見。

筆者回覆：

不少父母都希望將最好留給子女，「成功需父幹」，可說是幫助子女置業最有代表性的潮語。不過，即使為子女是好，但也有多方面需要考慮，尤其是樓齡較高的唐樓。根據陳先生的來信，希望用兒子名額買入舊唐樓博收購，陳先生似乎不太熟悉唐樓買賣，在此我們了解一下。

首先，市區的物業老化愈來愈嚴重，收購重建的速度亦愈來愈快，但陳先生需要留意，並不是隨便買入一間舊樓就可以等待收購，需要選擇具收購價值的物業，才能增加中選的機會。而即使極具收購價值的物業，收購亦未必會即時發生，若決定買入物業要有心理準備長期持有。

按揭限制多 息率或較高

其次，唐樓的交投較一般物業少，物業市場以用家為主，一般準買家未必會留意唐樓，如陳先生中途改變主意，放棄等待收購，或兒子想買樓自住，賣出唐樓或許需時，要耐心等待，若遇上樓市較淡靜，可能有機會要割價求售。特別要留意，唐樓的維修保養有別於其他物業，維修較多，最好有維修相關的知識，而政府的要求亦較多，例如驗樓驗窗，要預留足夠資金滿足相關要求。

若陳先生已做足功課，準備好博收購，置業時仍要留意有關唐樓買樓的特點：

唐樓在按揭上限制較多，現時不少銀行都未必會接受舊樓及唐樓的按揭申請，如買入的物業屬於「劏房」，能申請按揭的金融機構會更少，現時利息更高見4厘以上，比一般按揭息高出近1厘。

由於物業年紀較大，在按揭年期上或許有限。按揭年期一般都以75年減樓齡，或者80年減業主年齡，最長30年，以低者為上限，陳生先兒子今年30歲，買半新樓理論上可借最長30年，但若舊樓樓齡50年以上，可借年期便只剩下25年，若樓齡再老，借款年期更短，每月供款會更多。

除非買入舊樓後兒子會作自住用途，否則最多只可以借樓價一半，以現時陳爸爸手持的流動資產，可以購買400萬元的唐樓，相關的稅項及雜費可能需要兒子分擔。

最後想提出一點，即使首期由陳爸爸提供，也建議了解兒子的個人意願，若兒子心中已有其他心儀物業，應否用兒子首置名額博收購，需要父子兩人詳細討論，始終博收購要專業知識較多，亦要有詳細的準備，若有需要，建議與專業人士諮詢。

信達興業董事物業理財專家

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳智鑾 理財信箱]