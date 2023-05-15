林嘉文：短期看避險 長期看利差

儘管近日市場對於銀行業及經濟增長的憂慮重燃令美元短期回升，但筆者預期隨着美國以外主要央行繼續收緊貨幣政策，美元在利差方面的相對優勢預料會逐漸減退，不利長線走勢。

其中一個例子是，英倫銀行一如預期加息0.25厘，同時將2023年底對消費物價的預測由2月時的3.9%上調至5.1%。

更重要的是英倫銀行改觀，認為經濟可避過衰退，並示意有機會進一步加息。雖然通脹上升可能會降低實質利率的預期，短線利淡英鎊氣氛，但同時亦反映英倫銀行現時面臨的通脹挑戰或許比美聯儲更加嚴峻。若未來加息預期升溫，則有機會利好英鎊。

若加息升溫 利好英鎊

另外，中國最新通脹數據低過預期，配合貸款增長數據偏軟，令市場再度關注有關當局會否加推寬鬆政策以推動經濟進一步復蘇。有關憧憬雖然有望利好經濟及投資氣氛，但亦可能會令離岸人民幣兌美元的利差擴大，同時利淡商品貨幣短線氣氛。美元兌離岸人民幣正向上挑戰6.9660阻力，一旦升穿或會再度上試七算關口。至於澳元兌美元，匯價短線或許面對更多修正空間，初步支持料在0.6540。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]