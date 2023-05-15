moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：油價急跌 息魔通脹難肆虐

標籤：陳永傑

【明報專訊】踏入5月，國際油價大幅回落，5月2日單日下挫4%，預計息魔及通脹被綁手綁腳，再難以肆虐。油價低企，無力推動通脹，聯儲局毋須加息去壓制通脹。

5月2日國際油價急挫5%，見逾5周新低。倫敦布蘭特期油下試每桶75美元，7月合約收報75.32美元，下跌3.99美元，跌幅5%。紐約期油6月合約收報每桶71.66美元，跌4美元，跌幅5.3%，其後續跌。

油價是通脹主要成因之一，假如高高在上的話，將會刺激到聯儲局加息對付通脹。屆時全球人們消費以至樓市及股市等投資市場，一概「無運行」進入跌浪，形成世界資產縮水，影響全球消費市場以至經濟向下走。過去一年多，便是油價上升通脹肆虐，美國唯有大幅加息及增產石油應對，世界各地苦不堪言，投資市場亦普遍受傷倒地，輸家處處。

現在油價拾級而下，紐約期油跌至約71美元水平，美國又已加息加至逾5厘，息口應該見頂。通脹低，息口降，大利投資市場，全球大城市的股市及樓市將會受惠，即使不反彈亦有機會擺脫跌勢，有利投資者。

美經濟趨放緩 料第4季減息

由於全球加息厲害，部分大型企業亦感受到盈利下降及經濟放緩，紛紛以裁員減薪應對未來困境，就業市場逐漸降溫，聯儲局似乎對未來加息採取觀望態度。市場預期美國今年內會暫緩加息，甚至去到第三、第四季進入減息時間，將會令全球樓股投資者受惠。

遭到過去一年世界各地樓市股市跌浪洗禮的投資者，有望獲得市場轉勢向上的益處，將會享受到升市機會，一洗過去一年跌市頹風。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]