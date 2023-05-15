moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：網絡威力成代理爭勝關鍵

標籤：廖偉強

【明報專訊】山東省淄博市是今年五一黃金周最爆紅的城市，這個城市只有400多萬人，卻能夠在五一黃金周吸引了800多萬遊客，原因是有一批遊客遊覽這個城市的時候，將「淄博燒烤」放上社交媒體，將這裏的燒烤價錢相宜又美味，物超所值賣點都放上網傳播，經過抖音及小紅書推波助瀾後，令遊客在五一黃金周爭相去品嘗。

現今的網絡世代，任何人或事，只要具備賣點，或打造了優質的品牌，就有機會成為市場的焦點；例如一間餐廳，成為了有口碑的品牌，外地遊客就會慕名而來。就算是一家名不見經傳的餐廳，能吸引網民注意並爭相貼文，同樣亦有客人遠道而來品嘗。

不過，在這網絡世代，成功的品牌要保持優勢，必須不斷改革及宣傳推廣。時代不斷變遷，客人的要求不斷改變，高質素的產品亦難免會有被客戶忘記的一天，所以定時革新變化。

地產代理作為中介的角色，除了能夠滿足買家及業主所需之外，更重要是提高服務質素，以及因應客戶而作出改革，客戶才會繼續給予生意機會。尤其是現今的香港，地產代理需要面向內地發掘商機。這幾年香港人移民他方的數量不少，政府及內地適時推出各項措施來應對問題，例如推出「高才通」計劃，以及其他的吸納移民的政策，令內地人來港的數量開始增加，這批內地人到港後必須尋找居所，地產代理自然加大力度去爭取這批客戶。在此環境下，傳統尋找客源的方法已經顯得過時，反而借力社交媒體去尋找客源，就是不可逆轉的大趨勢。「淄博燒烤」是網絡和社交媒體威力無窮的寫照，事實上，網絡世界已漸成地產代理的主要吸納客源的渠道，如何在當中脫穎而出，就要看代理的賣點和策略。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]