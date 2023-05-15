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布少明：樓市料先整固再發力

標籤：布少明

【明報專訊】香港整體樓市經過早前數個月的一輪「急攻」之後，加上早前本港大型銀行跟隨美國聯儲局加息，難免令買家入市時趨於審慎，拖累本港住宅辣招個案同告回落。根據稅務局最新公布4月份3項住宅辣稅個案（包括15%新住宅印花稅、BSD及SSD）合共錄得280宗，雖然較3月份376宗按月跌約25.5%，為10個月的次高，可見樓市購買力猶在。

面對再次加息，正如筆者上一期專欄所述，雖然加息後，業主每月實際供樓金額較原先供款差距說多不多，說少不少，但無論如何，這對樓市買賣雙方均產生心理影響亦是不爭事實，拖累二手樓價略見降溫。

不過，近期大型新盤銷情依舊亮麗，眼見一手交投熾熱，發展商亦繼續沿用「貨如輪轉」的策略補充貨源，冀保持新盤「熱度」及帶動整體交投氣氛。4月份新申請預售樓花，合共涉及4067個單位，較3月大幅上升4.85倍，短期一手「掛帥」勢頭未改。

個人預期，美國息口有見頂徵兆，在不明朗因素逐步消除下，相信準買家觀望氣氛隨之減退，有望加快入市步伐，估計本月一手交投有望回升。

總而言之，按照近期本公司的一、二手睇樓量進行簡單分析，先見矚目一手新盤依然「萬人空巷」；至於本行統計的二手預約睇樓量依然保持，但買賣雙方在叫價上拉鋸，令交投陷入膠着，才導致二手樓市「旺丁不旺財」。由一手交投及預約睇樓量情况，可見整體樓市購買力仍然豐盈，只是有待進一步釋放，這是樓市持續向好的先兆。只要一手交投持續火熱，配合二手業主慢慢「接受現實」，肯擴闊議價空間，相信屆時有望帶動二手交投平穩向好，樓市繼續走強是指日可待。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]