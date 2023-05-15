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逾40歲MPF宜減新興市場比重

【明報專訊】打工仔未來或需增加強積金（MPF）每月供款額，大家是否會對自己強積金戶口的投資表現更加關心？永明首席投資策略師龔偉怡表示，在美國急速加息壓抑通脹的時候，亦影響了股市及債市表現，令上年成員在投資組合配置方面較難做出決定。不過，即使市况不明朗，成員也要因應自己可承受風險能力及距離退休時間，配置適合自己的投資組合。

明報記者 龍彩霞

龔偉怡表示，上年在美國急速加息的環境下，債券類別基金表現當然受到一定影響，但成員想將組合資產重新配置又深感疑慮。她認為，僱員在65歲後才可提取強積金，假設僱員是30歲，距離退休時間仍很長，其風險承受能力應該會較高，故其投資組合可以安排80%股票及20%債券，但要留意股票類別也分為成熟市場及新興市場，所以年輕僱員可將每月80%供款放在股票類別中，當年紀漸長便可以由波動較大的新興市場換馬至成熟市場。龔偉怡表示，永明研究部發現過去40年美股熊市周期約為2至3年，而新興市場則需6至8年才走出熊市，她認為40歲以上已可以將成熟市場股票比例增加。

加息近見頂 債券表現料勝股票

另外，強積金供款上限為每月1500元或薪金的5%，若年輕人轉工或加人工，龔偉怡表示，這時不妨採取額外供款，以定額供款形式透過平均成本法為退休作部署。她亦不建議成員將雞蛋集中在同一個籃子內，即不要選單一地區，避免風險太過集中，強積金組合最好為均衡，以達到風險分散。強積金作為退休準備，但也要留意組合表現，若在低息周期可加重債券比重，而當進入加息周期，成員便應檢討要否減低債券比重。

市場展望方面，她表示，之前矽谷銀行倒閉，而近期也出現美國第一共和銀行被接管事件，故市場難免有較大波動。反之A股及港股市場較少「雜音」，全面通關及經濟數據都較符合市場預期，龔偉怡表示，內地政府料會刺激消費拉動經濟，對亞洲股市看法正面。而由於美國加息周期差不到尾聲，預期債券表現較股票為好。

在比較不同合資格延期年金保單（QDAP）時，應留意每月年金款項一般分為「保證」及「非保證」兩種，當中「非保證回報」可能標榜更吸引的預期回報，但實際派發多少，一般需受經濟市况、投資回報及分紅政策等因素影響，因此計劃同時間會配合有保障的「保證回報」。不同繳付期及年金期均或會影響QDAP的「保證回報」金額，投保前應先評估自身所需再選擇。

留意延期年金設非保證回報

每人的投保目的及個人狀况都不盡相同，因此投保前應按個人規劃，慎重考慮包括供款能力、流動現金需要、供款期（退休前）及年金領取期（退休後）的長短是否符合退休生活的需要。注意延期年金一般是按其保費繳付期、年金期來劃分。假設保費相同，年金期愈長，每期可領取的金額可能會愈少。保費繳付期及年金期的長短，則可能影響年金的滾存時間。例如由40歲開始投保，繳付期為10年，領取年金的年齡定於65歲，年金期不論為10年或20年，每月可得到的年金款項也會不同。選擇QDAP前，可以先預測個人退休時間、預計年金開始年期及預計需要利用年金支付多久的退休生活等。

投保人需要考慮所需的年金期，這關乎大家的預期壽命。有人按平均壽命來規劃，選擇年金期至85至90歲的QDAP，也有人預計自己會長命百歲，就可留意派至100歲的QDAP。市場上的QDAP計劃有些可供靈活多元選擇（包括不同年金開始年齡、年金期至100歲等選項），有些只能提供固定選項，投保人要了解個人需要，細心選擇。

另外，市場上各保險公司對「終身」有着不同的定義，例如某些公司的「終身」是指會派發每月年金款項至指定歲數（如100歲），當然亦有些會派發至投保人離世，所得款項可能大有不同，所以建議投保前要細閱保單條款，尋求理財顧問的專業意見理解及分析，避免誤會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[退休綢繆]