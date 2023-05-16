互換通北向首日成交83億 涉27機構 等同內地日均成交6% 特首：兩地金融融合里程碑

明報記者 鄺海盈、歐陽偉昉

根據人行披露的數據顯示，今年首季人民幣利率互換市場達成交易8.4萬宗，名義本金總額8萬億元人民幣。以今年首季59個交易日計，日均成交名義本金額約1356億元。換言之，互換通北向交易首日，外資已佔內地利率互換市場約6%。

港交所（0388）指出，債券通自2017年推出後，國際投資者持有中國債券資產規模從同年6月的8000多億元，增長至去年12月的3.4萬億元，最高峰值時錄4萬億元。有交易員認為，境外投資者持有的利率互換合約的規模將會比持中國債券更大，預期投資者對參與內地利率衍生品市場比債券市場更有興趣。有外資交易員指出，內地的利率互換的平均買賣差價遠較離岸為低，7天期內地的回購利率掉期的平均買賣差價為0.25個基點，離岸則為1.5個基點，而一年期7天期回購掉期的平均每日交易量約為離岸的10倍。

人行：中央重視提升港金融中心地位

行政長官李家超出席互換通上線儀式致辭表示，「互換通」北向交易將正式推出，象徵着兩地金融市場融合的重要里程碑，首次在金融衍生工具領域引進互聯互通安排。「互換通」將與債券通產生協同效應，讓境外投資者對接投資者通過衍生品管理人民幣利率風險的需求，進一步釋放境外投資者投資內地資本市場的潛力。人民銀行副行長潘功勝出席同一場合時表示，近一年來，人行與香港監管部門合作，推進制度建設及準備工作。「互換通」的推出是中國金融市場對外開放進程之一，體現中央政府對於鞏固和提升香港國際金融中心地位的高度重視，以及支持香港長期繁榮、穩定的堅定信心。

歐冠昇：開放南向仍需一些時間

港交所行政總裁歐冠昇稱，首階段開放「北向互換通」，至於南向方面，則仍需要一些時間，以確保系統運作順利，未來將引入更多元素適時推出「南向互換通」。參與機構之一匯豐公布，協助鼎亞（Dymon Asia）和CSI Capital Management Limited等數家亞洲領先的投資管理公司完成市場上首批交易。中銀香港（2388）亦表示，順利與包括銀行及券商在內的16間境內報價商達成多筆交易，交易逾10億元；工銀亞洲表示，首日全面參與了交易、清算、結算業務。