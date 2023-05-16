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譚仔：首3月見復蘇迹象 不排除加價

【明報專訊】譚仔國際（2217）公布截至今年3月底止2023財年業績，全年少賺31%至1.4億元，利潤率大跌3.5個百分點至5.4%，每股盈利跌四成至10.5仙，末期派息減少8%至10.5仙。利潤下跌主要由於食物、租金及宣傳等成本增加。主席兼行政總裁劉達民表示，受惠於通關，以及經濟重啟，今年首3月已見有復蘇迹象，料利潤率已經見底，上半財年同店銷售將由下跌2%至回復正增長。

全年少賺31% 料利潤率見底

截至今年3月底，集團收益按年上升14%至25.95億元，收益增加主要受餐廳網絡擴展帶動。惟餐廳業務的經營利潤率由20.9%下跌至17.2%。在一系列成本當中，以配送平台為主的手續費增幅最大，開支增加38%至8053萬元。不過，隨疫情防控措施放寬，堂食的佔比已由上年度的51.7%回升至54.7%，外賣自取及到戶則跌3個百分點至45.3%。單看下半年度，相關開支亦隨着本港恢復堂食而環比下跌1.6%。此外，全年廣告及推廣增加31%至6103萬元，融資成本增27%至1895萬元；食品成本增加20%至6.2億元。劉達民指4至5月假期中，有不少市民北上消費及旅行，或有不確定因素，但整體而言對今年復蘇有信心。至於食物成本上升，劉達民稱，會留意市場變化及客人承受壓力，但不排除加價。他又提到利潤減少其中原因是租金成本比例增加，復蘇後店舖租金有上升趨勢，集團現時有三分之一店舖需續租。

集團於本財年目標增設50間新餐廳。劉達民指當中大灣區將佔30間，主要由於其經營成本較低、競爭較少，其餘則於香港、日本及新加坡增設。目前依然計劃擴展澳洲為首個西方市場，是考慮到當地的港人移民較多，而且亞洲人口比例高，同時亦會考慮英國、加拿大等較多移民的地方。

截至3月底，譚仔在香港、內地、新加坡及日本共有215間餐廳，當中182間於香港。期內日均每餐廳收益普遍下跌，尤其以日本、內地分店日均餐廳收益跌幅最急，分別跌47%及62%；同時其海外每餐廳日均收益介乎10,383元至22,207元不等，仍遠低於香港店38,915元。