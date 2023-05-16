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敏華純利19億跌15% 擬新財年添千店

【明報專訊】內地梳化品牌「芝華仕」的母公司敏華（1999），截至2023年3月底的年度少賺14.8%至19.15億元，每股基本盈利0.488元，派末期息0.1元，按年減41.2%，不過計及中期息0.15元，全年派息仍維持五成以上水平，達51.2%。

在2023財年受內地疫情封控及房地產市場下行等不利因素影響，集團全年收入按年跌18.4%至177.89億元，當中主營中國業務收入按年跌15.9%至110.93億元；北美業務收入受美國通脹及庫存影響等，按年跌26.1%至41.89億元；歐洲及其他海外市場則因疫情及俄烏戰爭，集團在2023財年需對Home集團進行商譽減值撥備1.34億元，去年該分部收入按年跌15.5%至11.61億元。

俄烏戰爭下 為Home商譽減值逾億

雖然內地消費及房地產市場未見轉強，不過敏華中國區總裁王兵表示，2024財年將續開店800至1000家，當中訂製業務門店繼之前開店50家後，將再增200家。目前內地消費及房地產市場仍然疲軟，但中國功能沙發的滲透率仍然低，故會持續拓展三至五線城市，認為按目前敏華僅6471間品牌專賣店，「（開店）天花板遠遠未到」。

主席黃敏利則透露，訂製業務暫時對業績貢獻不大，今年持續開店階段，業務模式尚需時運行，料將成為新增長點。目前該業務仍維持在單品類銷售，待成熟發展後將擴至整家業務的多品類發展。海外市場方面，黃敏利指以往因產品及人員組織上有錯誤，但經過調整相信今年可企穩，再下滑概率不高，料需待明年才有較理想的增長。

至於2023財年集團為Home集團進行了大額商譽減值撥備，涉及近1.34億元。黃敏利指出，以往五年與Home集團合作均賺錢，但自俄烏戰爭以來，工廠人員因徵兵致減少一半，導致由盈轉虧。加上歐洲能源價格上漲快速，令歐洲市場業務成本亦上升。