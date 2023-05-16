大摩料內銀淨息差分化 上調信行民行評級

【明報專訊】去年內地為刺激經濟和樓市而下調貸款基準利率，拖累部分國有大行淨息差下跌，影響淨利息收入。內地今年初自疫後重啟經濟，摩根士丹利發表報告，指出即使今年復蘇不平均，但也足以幫助內地銀行在今年下半年穩定淨息差，並預期內銀淨息差表現會更為分化，上調部分較市場化的中小銀行淨息差預期，惟溫和下修部分國有大行淨息差預期。總體而言，在經濟重啟帶動下，大摩上調借貸利率、需求和貸款質素的假設，並相應上調多間銀行的目標價。