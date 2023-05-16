中電港售電量升2.6% 食肆用電需求增

內地可再生能源投資表現穩健

同時，中電宣布派發季度息每股0.63元，按年持平。中電昨天收報60.95元，升1.16%。中電指，雖然在港售電量上升，但是為進一步紓緩客戶在疫後經濟復蘇期間的財務負擔，於4月至6月提供為期3個月「燃料費特別回扣」，另透過「中電燃料費資助計劃」撥款1.1億元支援15萬個弱勢家庭。季內已獲審批的可再生能源項目的總發電容量增至342兆瓦，相當於約8.17萬個住宅用戶的一年用電量。

在港以外，內地的核電和可再生能源投資表現穩健，風能和太陽能發電站產能穩定。過去一年能源成本上漲，EnergyAustralia相應調高了大部分客戶的電費和天然氣收費，年初至今則流失約1.6萬個或約0.6%的零售客戶。