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中電港售電量升2.6% 食肆用電需求增

【明報專訊】中電控股（0002）公布今年首季度簡報，受惠於疫情防控措施解除後經濟反彈，在港售電量較去年同期上升2.6%至70.16億度。不過，由於市民在家工作減少，因此住宅售電量17.91億度，按年減少4%。商業客戶活動激增，食肆的用電需求亦顯著加強，商業售電量28.12億度，按年增加6.7%。政府服務全面復常，學校亦恢復實體授課，亦令基建及公共服務售電量達20.79億度，按年增加3.5%。製造業售電量3.34億度，按年增加1.2%。

內地可再生能源投資表現穩健

同時，中電宣布派發季度息每股0.63元，按年持平。中電昨天收報60.95元，升1.16%。中電指，雖然在港售電量上升，但是為進一步紓緩客戶在疫後經濟復蘇期間的財務負擔，於4月至6月提供為期3個月「燃料費特別回扣」，另透過「中電燃料費資助計劃」撥款1.1億元支援15萬個弱勢家庭。季內已獲審批的可再生能源項目的總發電容量增至342兆瓦，相當於約8.17萬個住宅用戶的一年用電量。

在港以外，內地的核電和可再生能源投資表現穩健，風能和太陽能發電站產能穩定。過去一年能源成本上漲，EnergyAustralia相應調高了大部分客戶的電費和天然氣收費，年初至今則流失約1.6萬個或約0.6%的零售客戶。