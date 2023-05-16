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阿里達摩院自動駕駛團隊併入菜鳥

【明報專訊】外電報道，阿里巴巴（9988）旗下達摩院的自動駕駛研究團隊，已全部併入菜鳥集團，並引述阿里雲發言人確認消息。據內媒報道指出，達摩院不再保留業務和團隊，意味阿里自動駕駛業務將進入一個新階段，或從過往的實驗室前沿科技探索，轉入實際場景應用。阿里昨日收報85.45元，全日微升0.9％。

阿里影業阿里健康非執董辭任

阿里於2017年成立研究所「達摩院」，首3年承諾投資逾1000億元人民幣， 研究領域包括量子計算、機器學習、自然語言處理、人機自然交互、晶片技術等多個領域。達摩院2020年曾推出自研物流機械人「小蠻驢」，菜鳥為主要客戶之一。當中的L4無人駕駛系統由達摩院開發，無人車 「小蠻驢」可服務最後3公里的快遞、外賣、生鮮配送，目前已進入內地200多個高校和社區，車隊規模突破500輛。而市場亦曾傳出菜鳥集團計劃明年初來港上市，預計集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。不過，計劃尚未敲定，仍存在變數。

另外，阿里巴巴影業（1060）宣布，劉政昨日辭任非執行董事，以專注於阿里巴巴集團之其他工作事宜；其職位由阿里巴巴集團戰略發展部總裁董本洪接任；阿里健康（0241）亦宣布，李發光已提呈辭任非執行董事，並委任阿里巴巴控股資深財務總監黃佼佼接任非執行董事。