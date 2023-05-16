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日股東證指數撲1990年高位 巴菲特押注 今年升13%跑贏美股

【明報專訊】「股神」巴菲特押注日本股市提振投資氣氛，加上日本企業表現穩健，且估值偏低，吸引資金湧入。東證指數昨升0.9%，收報2114.85點，距離2021年9月高位僅差0.3%，逼近1990年8月泡沫經濟爆破以來最高水平。高盛（美：GS）策略師預計，東證指數仍有更多上升空間，考慮到本土需求復蘇、強勁的資本支出計劃，以及日本央行持續的寬鬆政策等，令日本經濟前景強勁。今年以來，東證指數升逾13%，跑贏標普500指數的7%以上升幅。

高盛策略師Kazunori Tatebe及Bruce Kirk指出，日本股市有很多利好因素，例如日本企業財報穩健、估值較低，與海外股市相比，日股的基本面較為穩固，加上對企業結構性改革預期，可能進一步推動日股向上。

日企掀股票回購潮 帶動股價

東京證券交易所近期呼籲股價低於帳面價值（book value）的企業製訂資本改善計劃，帶動了一波股票回購潮。第一生命保險（日：8750）昨公布，計劃在截至明年3月底的財年，回購價值高達1200億日圓（約69億港元）的股票，加上年度利潤可望勝於分析師預期，刺激股價昨升逾4%。三菱（日：8058）上周亦表示，計劃回購價值最多22億美元的股票。日立（Hitachi）（日：6501）和富士通（Fujitsu）（日：6702）也宣布了大規模回購。

日本股市追蹤鋼鐵製造商、航空公司等企業的分項指標，今年都有所上升，反映投資者正買入估值較低、且企業治理有望改善的日股。受惠於產品價格上調、稅務優惠，以及旅遊業復蘇的前景，就連啤酒股也重新引起投資者關注。

此外，巴菲特上月披露增持日本5大商社股票，並預告將進一步投資日股，也帶動外資回歸日股。海外交易員4月淨買入220億美元（約1716億港元）的日本股票和期貨，資金流入創紀錄新高。

海外交易員掃日股 資金流入新高

三井住友金融集團（日：8316）和瑞穗金融集團（日：8411）預測，受國內、國外業務增長推動，年度利潤將創多年新高。三井住友周一提交的文件預期，在截至2024年3月的財年，淨收入可能增至8200億日圓（約472億港元），是10年來最高。

超級寬鬆貨幣政策持續，也對日股有推動作用。日本央行行長植田和男一再強調，將維持超低利率政策，直至近期由成本推動的通脹，轉變為由內需驅動的持續價格增長。日本政府昨召開經濟財政諮詢會議，討論物價與央行貨幣政策。內閣府指出，為擺脫通縮，需確認加薪等措施的持續性。內閣府形容，工資與物價呈「上升趨勢」，價格轉嫁到消費者的過程也在逐步推進，為了不倒退至通縮，這趨勢需要持續。

日本首相岸田文雄指出，實現結構性加薪是首要重任，須力爭擺脫通縮，並實現由需求主導的經濟增長，重申政府與央行密切合作的重要性。日圓兌每美元昨曾跌至136。每百日圓兌港元在5.7算徘徊。

（綜合報道）

[國際金融]