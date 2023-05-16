微軟收購動視暴雪 獲歐盟批准

【明報專訊】歐盟委員會昨批准微軟（美：MSFT）以690億美元收購動視暴雪（美：ATVI），指微軟容許用戶在任何雲端串流平台下載動視暴雪的遊戲，解決了市場壟斷的擔憂。不過，英國競爭及市場管理局（CMA）上月阻止微軟收購動視暴雪的交易，恐影響雲遊市場的發展。微軟此前表明會上訴，但部分法律界人士認為，微軟爭取推翻英國決定有一定的難度。微軟股價早段變化不大，動視暴雪股價升近1%。市場評估債限談判的發展，美股3大指數早段窄幅上落。
明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨不認同金融市場對美聯儲今年將減息的預期，警告若通脹尚未降溫，不排除進一步加息。他說，通脹水平仍是美聯儲2%通脹目標的兩倍，至少要待明年才會考慮減息。不過面對銀行業壓力、信貸緊縮等因素，博斯蒂克贊成暫停加息，觀察加息的影響。
今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）指出，美聯儲此前加息的影響仍有待顯現，評估下一步行動需相當謹慎，現時預測6月政策會議的走向為時尚早。
美銀的月度調查顯示，面對銀行業動盪，基金經理對股票的投資熱情消退。加上通脹高企、利率上升、經濟增長放緩等擔憂，促使基金經理將所持股票相對於債券的倉位配置，下調至2009年以來最低。根據標普全球市場財智的數據，過去12個月，機構投資者從股市淨撤資3339億美元，散戶另撤資280億美元。大量資金流入現金等價物。截至5月10日，貨幣市場的總資產規模達到創紀錄的5.3萬億美元。不過華爾街中人指出，美股的技術面和情緒面都偏離正常水平，限制了下行空間，若出現利好消息，市場大量的閒置資金很容易會推高股市。