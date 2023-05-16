微軟收購動視暴雪 獲歐盟批准

亞特蘭大聯儲行長：不排除再加息

明年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）昨不認同金融市場對美聯儲今年將減息的預期，警告若通脹尚未降溫，不排除進一步加息。他說，通脹水平仍是美聯儲2%通脹目標的兩倍，至少要待明年才會考慮減息。不過面對銀行業壓力、信貸緊縮等因素，博斯蒂克贊成暫停加息，觀察加息的影響。

今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）指出，美聯儲此前加息的影響仍有待顯現，評估下一步行動需相當謹慎，現時預測6月政策會議的走向為時尚早。

美銀的月度調查顯示，面對銀行業動盪，基金經理對股票的投資熱情消退。加上通脹高企、利率上升、經濟增長放緩等擔憂，促使基金經理將所持股票相對於債券的倉位配置，下調至2009年以來最低。根據標普全球市場財智的數據，過去12個月，機構投資者從股市淨撤資3339億美元，散戶另撤資280億美元。大量資金流入現金等價物。截至5月10日，貨幣市場的總資產規模達到創紀錄的5.3萬億美元。不過華爾街中人指出，美股的技術面和情緒面都偏離正常水平，限制了下行空間，若出現利好消息，市場大量的閒置資金很容易會推高股市。

（綜合報道）

[國際金融]