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梁天卓：「利誘」年輕一輩生育 經濟好處要夠多？

【明報專訊】今年初中國錄得60年來首次人口收縮，無論政府還是專家們都努力就生育問題發表意見，有的以長輩口吻教訓那些選擇不生兒育女的年輕人，例如有學者提出「經濟理論」指：「子女是可以給你帶來長久回報的耐用消費品……他（子女）的價值是超過你購買其他消費品的價值……所以，年輕人不生小孩是不對的。」希望可以「威逼」年輕一代承擔「製造」下一代的「責任」。

有內地專家籲生育變有收入的工作

另外，有專家認為只有建立有效的生育激勵機制，才能解決年輕人不願意生孩子的問題。那專家提出要把生孩子變成一份有收入的工作，希望可以「利誘」年輕人「埋頭苦幹」為「社會出一分力」。

「不生小孩是否不對」我一個月前在本欄已探討過，在此不贅。至於年輕人能否被利誘多生小孩為「社會出一分力」？中國不是第一個國家面對生育率下降的問題，新加坡近年不斷「派糖」，又現金生活津貼，又教育基金，更提供買組屋的優先權，歐美等地的生育獎勵更是由來已久。例如，加拿大早在1980年代已推出最高可達8000加元（計算匯率和通脹後，約等於現在9萬港元）的生仔現金獎勵。

問題是，這些誘因能否提高生育率？有研究利用加拿大的數據發現，合資格的家庭在政策下的生育率增加了12%。有趣又重要的是，生第一胎的獎勵比較少（只有500加元，相等現在的5200港元左右），所以政策成效亦較細（少於10%），相反生第三胎的獎勵最多（8000加元，即約9萬港元），政策成效亦最大（接近25%）。

政府負擔有多大 留官員解答

當然，各地的生活成本和育兒文化大有不同，同一政策的成效亦因此不能一概而論。回到中國（和香港），在樓價更高和小朋友競爭更大的情况下，我們是否需要更高的現金獎勵才能「利誘」年輕人「埋頭苦幹」為「社會出一分力」？這對政府的財政負擔有什麼影響？這要留待政府官員來解答了。

中大亞太研究所經濟研究中心成員

http://facebook.com/economics3.0

[梁天卓 經濟學爸]