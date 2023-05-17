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安永料內銀今年淨息差仍受壓 惟收窄幅度有限

【明報專訊】安永發表報告總結去年內銀業務表現，去年內地降低貸款基準利率以扶助企業和樓市，58家上市內地銀行的淨息差按年降0.13厘至1.94厘，今年首季23家有披露淨息差的內銀當中，只有1家持平及1家淨息差上升，其餘皆按年錄得下跌。安永大中華區金融服務銀行及資本市場主管合伙人梁成傑預期，今年淨息差仍有收窄壓力，但收窄幅度會較去年為小。

營收淨利潤增長面臨壓力

梁成傑表示，內地經濟仍在復蘇初期，政策支持加大信貸投放，因此貸款利率應會持續處於低位，以支持企業信貸。不過內地通脹平穩，存款利率有條件下降，近期已開始下調，而過去銀行已讓利不少，貸款利率雖有再下跌空間，但未必需要跌太多，所以今年息差下降幅度有限。

貸款增長支持淨利息收入

安永報告指出，去年58家上市內銀淨利潤按年增長7.1%，增速較2021年降4.95個百分點，營業收入按年增長0.79%，增速較2021年低6.91個百分點。今年首季42家在A股上市內銀當中，淨利潤按年升3.22%，較去年同期增速降5個百分點，營業收入按年增0.72%，其中淨利息收入按年下跌1.8%，反映營業收入和淨利潤增長仍面臨壓力。

梁成傑表示，雖然內銀低息差會維持一段時間，但在貸款維持增長下，長遠而言淨利息收入不一定下跌，而內銀亦向零售業務轉型，今年金融市場波動相信較去年低，消除去年對理財業務的負面影響。

信貸撥備視乎經濟復蘇情况

去年內銀純利增長由撥備減少帶動，安永華南區金融服務主管合伙人張秉賢指出，除視乎銀行本身不良貸款率之外，宏觀經濟指標也有很大影響，所以今年信貸撥備也要視乎今年經濟恢復是否符合預期。整體而言，他指內銀純利要綜合收入、信貸撥備、公允價值等數據，因此現時暫難預測餘下月份表現，但他指現時沒有特別重大負面因素，令經濟復蘇偏離軌道。梁成傑則指，經濟處於恢復期間，內銀業務表現會較為波動。