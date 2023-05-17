moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

QME伙LME研推鋰電池金屬合約

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）旗下的前海聯合交易中心（QME）總經理董峰昨透露，正與同系機構倫敦金屬交易所（LME）合作，研究推出3種主要用於電動車鋰電池的金屬合約。

董峰昨日在港舉行LME亞洲金屬研討會期間表示，QME正與LME合作研究，推出碳酸鋰、硫酸鎳及鈷金屬合約的可能性。該3種金屬同為電動車用鋰電池的主要原材料，董峰直指「電動車所用電池金屬已成為投資及併購的主要對象」。

產品可香港倫敦交易

LME行政總裁Matthew Chamberlain則表示，LME與QME可以合作之處，在於所謂的「現貨市場」（spot market）交易。他解釋對碳酸鋰或硫酸鎳等金屬的參與者而言，QME可以錄得很可靠的人民幣計算價格，按此價格，LME可以推出合約產品，無論在香港還是倫敦交易也可以。

LME：努力重建市場信心

另外，Matthew Chamberlain在接受彭博社訪問時表示，在去年3月的期鎳大挾淡倉及取消交易爭議後，LME仍在努力重建市場對其鎳金屬合約的信心。「每一天、每星期，都在爭取別人的信心。信任不會在一夜間建立起來，但很希望人們認同我們在鞏固信任上在做正確的事情」。

在去年的期鎳交易爭議後，LME至今仍未重啟亞洲時段交易。期貨仍為LME各項金屬合約中交投表現最差的合約，今年以來成交下跌約28%，相對期銅及期鋁合約同期分別稍減2%及5%。港交所在上月底的最新季報披露，目前累計有5宗向LME及LME Clear申索個案，惟現階段「沒有足夠資料估量」，暫未為訴訟作撥備。據報5項申索合共涉資逾5.8億美元。