內地App下架 富途老虎證券插9%

富途及Up FinTech在開市前曾分別跌13%及11%，到昨晚香港時間8時半跌幅分別收窄至9.5%及9.12%。

老虎國際：港業務不受影響

老虎證券及富途為了符合中國證券監管機構對跨境經紀業務的要求，分別將各自在內地的應用程式「老虎國際」及「富途牛牛」，安排在本周四及五下架。此前兩間證券商均面對內地監管機構提出業務整改，致股價曾經出現大幅波動。

老虎國際發言人表示，根據中國證監會有關跨境證券業務整改的要求，為高質量完成整改工作，集團將於5月18日起調整內地境內用戶更新客戶端的方式，在境內應用市場下架旗下「老虎國際」App。其重申，本次服務調整僅適用於內地境內用戶，香港業務不受影響。

富途藉moomoo進軍大馬

富途亦對彭博社表示，現有客戶可以繼續使用該應用程序交易，境外用戶則不會受到影響。該行更宣布，新增馬來西亞作為東南亞新據點，並且會以moomoo應用程式進軍當地市場。這是其進軍新加坡之後，涉足另一東南亞市場。目前該行已先後於美國、澳洲等已發展市場開發業務。