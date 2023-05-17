京東阿里傳好消息 科網力撐港股 獲對冲基金加倉 阿里年報通過SEC審查

恒指昨大幅高開212點，一舉重越二萬關，高見20,183點，但已屆全日高位，午後更一度轉跌79點，惟20,000點得而復失，全日升7點或不足0.1%，收報19,978點。恒指周一大漲逾300點，成交額亦逾千億，但昨日升勢乏力，大市成交更縮至784億元，為今年第三低。北水南下淨流入14.09億元，較上日減少約一成半；滬深股通北向交易則錄34億元人民幣淨流出，終止連續7日流入。

大市成交784億 今年第三低

雖然大市淡靜，但科網龍頭股獲大戶炒家垂青的消息仍有助提振投資情緒。在次按危機前以沽空一舉成名的基金經理Michael Burry披露首季持倉，旗下投資旗艦Scion資產管理增持京東逾2倍，增持阿里巴巴1倍，兩隻股份共佔其總值1.07億美元投資組合的倉位約兩成。

消息刺激京東漲4%，為恒指貢獻16.5點升幅，僅次升1.1%的騰訊（0700），騰訊獨力貢獻17.5點升幅。受Michael Burry加持，年報亦獲美國證交會完成評估，惟阿里巴巴昨日僅升0.4%；美團（3690）升0.8%。恒生科技指數收報3958點，升32點或0.8%，升幅較大市多。

「中特估」受壓 內銀內險捱沽

早前表現搶鏡的「中特估」股份昨日反覆回軟，內險股中人壽（2628）挫約2%，平保（2618）跌0.7%；內銀股中行（3988）、建行（0939）、交行（3328）跌不足1%。

時富財富資產管理顧問黎永良分析，目前環球局勢變數多，包括中美對峙、美國擬在G7峰會擴展勢力、南海及台海局勢緊張、俄烏戰况有變化等，投資者看不通大市，故持觀望態度。他認為，大市暫時失方向，由情緒主導，除非有消息出現，否則短期未能突破悶局。由於人工智能成趨勢，他看好龍頭科網股，另因軍備競賽，相信航天、軍工股會受惠。

明報記者