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花樣年：TCL反對重組 對方顧慮不明確

【明報專訊】上周市傳內房花樣年（1777）第二大股東TCL反對其債務重組計劃。據《鳳凰周刊》昨報道，花樣年香港公司副總葉倩瑩、花樣年集團助理總裁陶豐恬在受訪時承認，儘管公司及債權人小組多次嘗試接觸第二大股東TCL及TCL控股子公司「鍾港（Admiralty Harbour）」，但TCL均未同意上述方案，其顧慮或要求並不明確。

盼續與TCL溝通 優化方案

花樣年在今年1月9日正式公布第一版的重組方案，3月9日生效。公司指，在兩個月時間之內，爭取了大概76%以上的支持。公司在談判整個重組方案的時候，一直都有跟不同的利益相關方溝通，包括第二大股東TCL實業。而在整個重組方案中，第一大股東曾寶寶亦把其股東貸款作為債轉股部分，另外曾寶寶也會引入外部新的資金投入到重組計劃中，希望持續跟TCL有建設性的溝通，希望可以得到各利益相關者利益最大化的優化方案。

據花樣年介紹，其債務重組方案主力去槓桿，當中包括總共13億美元的債轉股的部分；其次是控股股東和戰略投資也會注入一筆新的資金，來實現公司持續經營、減債；另外關於公司治理、審計，還有一些對外的安排上面，方案亦有覆蓋。

花樣年自2022年4月起停牌至今已超過一年。翻查公開資料，TCL與花樣年的關係早在2020年出現微妙變化，在2020年4月，花樣年曾因公眾持股量不足而披露TCL持股達20.06%。其後在花樣年股東周年大會上，TCL董事長李東生及TCL高管廖騫在重選為非執董的議案意外落馬，反對票分別達到99.66%及81.25%。

TCL兩代表曾被踢出花樣年董事局

作為第二大股東的TCL突然在花樣年董事局中徹底出局令市場感到意外，而花樣年當時回應指，「近年來公司與TCL公司並無業務往來」，此次被股東投票出局的兩位董事（李東生及廖騫）亦很少參與公司董事會會議。不過，在不足半年後的2020年12月17日，花樣年又再次委任廖騫為非執董；4日後（12月21日）TCL即申報減持花樣年至17.55%。