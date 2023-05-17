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高盛料上葡京下季收支平衡 倡買入澳博

【明報專訊】大行發表報告跟進澳門博彩（0880）首季度業績，儘管該集團仍然虧損，但是已經收窄。高盛發表報告引述澳博管理層指，隨着上葡京增加枱數、招聘更多市務推廣人手及預期未來賭收增加，料該項目會在今年第三、四季達致收支平衡。澳博今年的資本開支預算為10億元，博彩及非博彩部分各佔4億元及6億元。

美銀指上葡京業務提升較慢

高盛指，隨着澳博來自自行推廣娛樂場的貢獻增加，抵消承擔已結束衛星場的額外職工成本，該行將澳博2023年度的EBITDA預測上調26%。其料賭收增加，加上其投入做市務推廣，有助上葡京業務提升，現價未有反映有關因素，因此給予該股「買入」評級，目標價為5.2元。

美銀則指，若澳博撇除承擔已結束衛星場的額外成本，實質上該股正常化的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）已達到2億元。隨着該股因應上葡京業務提升，需要增聘人手，由原先的3400人，增至5000人，上葡京日均開支預料由今年首季的510萬元，增至700萬至800萬元。其他自行推廣娛樂場的日均開支則約1000萬至1100萬元。在疫情期間所節約的25%成本則屬永久性質。該行認為，上葡京的業務提升情况較其預期慢，因此將澳博2023及2024年度的EBITDA預測分別調低4%及5%，並將目標價調低，由4.6元降至4.1元。澳博昨日的收市價為3.55元，跌1.66%。