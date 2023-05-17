Vodafone擬3年裁員1.1萬 佔員工比例逾一成

【明報專訊】英國電訊巨頭Vodafone（英：VOD）宣布計劃未來3年裁員1.1萬人，路透社形容這是該公司歷來最大規模的裁員。Vodafone總員工人數略高於10萬人，意味裁員比例超過一成。剛接任行政總裁的Margherita Della Valle昨承認，公司表現不夠好，須作出改變。彭博社形容，對於一家英國富時100指數企業的行政總裁來說，這是罕有的坦率言論。該公司昨股價最多跌逾7%至83.13便士，見52周低位。
Della Valle稱，客戶體驗、精簡架構及業務增長是首要重任，未來將重新分配資源，為客戶提供優質服務，推動業務增長。Vodafone在德國和意大利等主要市場面臨激烈競爭，須推動改革。與此同時，該公司正與長和（0001）談判，商討與長和系內3英國（Three UK）合併。
Della Valle稱，談判正在進行，但尚未完成。她的言論削弱了市場對雙方即將達成交易的期望。Vodafone與長和均表示，需聯手承擔英國政府想要的5G網絡，但事實證明達成協議比預期困難。在截至3月底的財年，Vodafone收入為457億歐元（約3902億港元），按年基本持平。該公司對截至明年3月底的財年發出悲觀的指引，預期自由現金流將降至33億歐元（約282億港元），上一財年為48億歐元（約410億港元）。
此外，彭博引述知情人士稱，受中美關係惡化及經濟增長放緩令交易減少等影響，摩根士丹利（美：MS）考慮在亞太投行部門裁員7%，中國地區所受的影響最大。知情人士稱，最快可能於本周通知受裁員影響的員工，包括資本市場部門在內的逾40個職位將面臨風險。其他部門也可能受輕微影響，裁員人數尚待確定。據稱，這是摩根士丹利在本季末前，在全球裁員約3000人計劃的一部分，若不計算財務顧問及財富管理部門的支援人員，整體裁員規模相當於員工總數約5%。