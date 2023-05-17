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馬斯克收傳票 捲摩通與富豪淫媒案

【明報專訊】特斯拉（Tesla）（美：TSLA）行政總裁馬斯克，就摩通（美：JPM）與已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）關係的民事訴訟，收到美屬處女群島（The U.S. Virgin Islands）的傳票，要求他提供與摩通及愛潑斯坦溝通的相關文件。根據法庭文件，美屬處女群島表示，希望從馬斯克獲得資訊，因為他是「高淨值人士」（a high-net-worth individual），愛潑斯坦可能曾向摩通提及他。

馬斯克斥傳票愚蠢

馬斯克發帖稱，這傳票「在很多層面都是愚蠢的」，強調愛潑斯坦從未向他提供建議，「認為我需要愚蠢騙子的財務建議是荒謬的」。他又表示，Tesla在10年前與摩通發生糾紛，並已從該銀行撤回業務，「我從未原諒摩通」。

美屬處女群島去年底在曼哈頓聯邦法院起訴摩通，指該銀行允許愛潑斯坦作為客戶，向性侵受害者匯款。法庭文件顯示，此案的律師於4月28日向馬斯克發出要求提交文件的傳票，但無法親自向他送達法庭文件，律師正尋求法官批准，通過電郵向馬斯克發出傳票。

馬斯克現正專注於控制Tesla的成本。根據路透社取得的Tesla內部電郵顯示，馬斯克周一要求副總裁級別的高層，每周向他發出招聘請求清單，並提醒他們在提交招聘請求前要「仔細考慮」，因為聘請任何員工，包括合約人員在內，也須獲他親自批准。

Tesla去年增聘3萬人，若馬斯克要親自審批招聘，可能導致招聘速度放慢。

分析認為，新措施反映馬斯克卸任Twitter行政總裁後，重新專注於Tesla的營運。Tesla首季利潤按年大跌超過兩成，引起投資者擔憂。

（綜合報道）

[國際金融]