大灣區GBA專題：港車北上 須先了解領牌交通規則

明報記者 劉敬華

「港車北上」將於今年6月1日上午9時開始接受合資格香港私家車申請，並於7月1日零時起開始讓已獲批的香港私家車經港珠澳大橋口岸往來香港與廣東省。要留意的是，「港車北上」是為非營運私家車而設，因此有關車輛的登記車主必須以個人名義持有，車輛須為8座位（包括司機）或以下、車長不超過6米，車輛須持有效的香港車輛牌照，獲批准的車輛會獲運輸署發出封閉道路通行許可證，以及內地的電子牌證。按《廣東省關於香港機動車經港珠澳大橋珠海公路口岸入出內地的管理辦法》規定，車輛註冊登記6年，或出廠年限6年以上，須提交機動車安全檢驗合格證明。此外，申請人須符合兩地的保險法規，包括為其私家車購買「符合國家規定的機動車交通事故責任強制保險」 ，即「機動車交通事故責任強制保險」（又稱交強險）或「等效先認」保險。

須驗車買車保 申內地駕照

根據上述要求，作為車主兼司機的申請人，申請「港車北上」須提供相關車輛及個人文件，車輛文件方面，須具備香港車輛登記文件，以及由香港指定車輛測試中心發出的車輛檢驗合格證明書，即一般所指的「驗車紙」，至於個人文件方面，就車主身分須提供香港居民身分證及回鄉證，而作為司機身分除要提供香港身分證及回鄉證，同時還要提供香港正式駕駛執照，即已完成一年暫准駕駛期所取得的證照，及內地機動車駕駛證，即內地駕駛執照。意味在申請「港車北上」前，本港車主除要預留時間驗車及購買車保外，並要先行申請內地駕照。

目前持有香港駕駛執照的香港居民可免試換領內地的C1小型汽車駕駛證、C2小型自動檔載客汽車駕駛證，以及E二輪摩托車駕駛證，惟要符合相關要求，除要持有本港正式駕駛執照，並要符合年齡及身體條件方面的要求，申請內地的小型汽車及小型自動擋載客汽車駕駛證的年齡限制為18歲以上及70歲以下，而申請二輪摩托車駕駛證的年齡要求則須為18歲以上及60歲以下。

體檢報告須由廣東醫療機構發出

為證明身體狀况符合要求，申請人須提供體檢報告，身體檢查須在廣東省內各縣（區）級以上醫療機構進行，不能由香港註冊醫生證明書代替，而體檢費用按當地物價部門批准的標準收費，有關體檢毋須驗血，但須包括身高、視力、辨色力、聽力、身體運動能力和有關妨礙駕駛疾病及生理缺陷等6個體檢項目，並要留意該體檢結果須為6個月內有效。為方便辦理，目前內地各辦理點也配備自助體檢機。

至於實際申請流程，申請人必須親身前往廣東省內公安機關交通管理部門的車輛管理所辦證窗口辦理申請，辦理點包括深圳市車管所及羅湖車管分所。若選擇於深圳辦理，可透過網上深圳交警網站（szjj.sz.gov.cn/CGZL/）或深圳交警微信公眾號先行預約，然後於預約時間帶同所需文件親身前往指定車管所辦理申請，申請人宜預早到場，以預留時間在指定車管所的自助機拍照及做體檢。交齊文件後，窗口受理人員會核驗申請資料，即場作出受理決定及向申請人發出《受理回執》文件，然後審查人員將審查資料，並當場作出審查。若通過審查，申請人繳齊費用後，可選擇自取或郵寄。費用方面，換領C1類小型汽車及C2類小型自動檔載客汽車駕駛證收費均為480元（人民幣，下同），E類二輪摩托車駕駛證收費為225元，而駕駛證工本費為10元。

可透過微信小程序 查詢公路收費

取得內地駕照只是第一步，對於北上自駕遊的新手，應先行了解內地交通規則，包括了解相關的路面指示，如被稱為魚骨線的縱向減速標線，此標線常見於隧道入口或前方道路突然收窄的入口，以提醒駕駛人士於這些容易發生事故區域必須減速慢行。還要留意，內地城市限行措施及公路收費，目前內地不同規格高速公路的收費有所不同，如要事先查詢公路收費，除可透過「粵通卡ETC」微信小程序，亦可透過高德地圖或百度地圖等導航App查詢，目前內地高速公路出入口一般設有ETC和人工收費通道，其中人工收費通道除收取現金外，亦接受支付寶及微信支付等電子支付方式付款。由於在大灣區內地城市駕駛，對司機的駕駛技術、經驗及能力等方面的要求與在本港駕駛不盡相同，北上自駕遊前應向具相關經驗人士取經，以確保自己及同行乘客的安全。

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