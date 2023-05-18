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大灣區GBA專題：2022灣創節閉幕 港校宣傳涼茶獲讚

【明報專訊】2022粵港澳大灣區大學生創意節（下稱灣創節）上周五於廣州市海珠區舉行總決賽暨頒獎典禮。今屆灣創節首次設立香港分賽區，由5支分別來自中文大學、樹仁大學、嶺南大學等校的出線學生隊伍赴廣州參加總決賽。

總決賽的題目是關於金利來與北京圓明園的共創合作，最終由來自暨南大學與廣東培正學院的聯合隊伍奪得金獎，可免費飛往北京參加金利來和圓明園共同舉辦的活動。灣創節首席代表蔡展鵬表示，灣創節是一個讓粵港澳學生共同合作展示創意的平台，今屆賽事收到來自全國各地逾130家大學近2000份投稿作品，也是首次有香港的學生參加。

蔡展鵬表示，「香港賽區的選拔題目以非遺為主題，記得其中一支出線隊伍提出與涼茶舖合作策劃一系列互動遊戲，既吸引年輕人參與，又可宣傳各種涼茶功效，設計具心思」，蔡展鵬希望下一屆可以擴大香港賽區規模，開放更多名額，讓更多香港學生與內地學生一起交流創作。

海珠區委常委、統戰部部長王福軍於頒獎禮致辭表示，青年是社會上最富活力、最具創造力的群體，必須充分發揮年輕一代在文化創意、科技創新等方面的突出優勢，灣創節正是大灣區高質量發展的試驗田，不僅為廣大青年提供一個展示自己創意、交流互動的平台，更為灣區文化創意產業的發展注入了新活力。

明報記者

[活在灣區]