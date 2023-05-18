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內地經濟數據放緩 人幣曾穿7算關 分析：人行或加碼寬鬆 人幣料續弱

【明報專訊】在岸人民幣（CNY）匯率昨日延續弱勢，傍晚曾經試穿7算，見去年12月初以來低位。自上周四中國內地公布新增人民幣貸款數據弱於預期，加上美國核心通脹率持續高企，開展人民幣新一輪跌勢，周二（16日）內地零售、投資、工業數據全面差過預期，帶動市場開始估計人民銀行或需加碼寬鬆刺激經濟，拖累在岸人民幣兩日累跌約470點子（1元等於1萬點子）。不過分析認為，美國加息臨近完結，加上人行不希望人民幣貶值過多，認為今輪跌幅有限。

明報記者 歐陽偉昉

在岸人民幣至昨傍晚低見7.0038（見圖），晚上8時半，報6.9964，下跌117點子，離岸價跌穿7算報7.0154，下跌167點子。昨日人民幣中間價報6.9748，較周一跌242點子，與市場預測的中間價6.9743相若，顯示央行沒有利用逆周期因子調節貶幅。

央行無做逆周期因子調節

內地首季經濟復蘇超出預期，星展銀行高級經濟師周洪禮認為，近日人民幣下跌反映經濟數據差過預期。現時狹義貨幣（M1）和廣義貨幣（M2）增幅差距愈來愈大，反映企業缺乏信心投資，將資金存在銀行。雖然本月中期借貸便利（MLF）利率不變，但早前銀行業界下調部分存款利息，周洪禮認為貸款市場報價利率（LPR）最快可在本月下調0.1厘，或者在6月由人行下調MLF利率，雖然實際作用有限，但釋放央行支持經濟信號以提振市場信心。

上周三美國公布4月核心通脹按年上升5.5%，回落幅度不大，市場對聯儲局下月再加息的預期略為提高，提振美匯指數自上周四至昨日升1.56%，升幅高於美元兌人民幣上升0.95%的幅度，反映人民幣貶值也受美元上升所影響。對於人民幣後市，周洪禮認為近日人民幣再貶幅度有限，美國即使再加息幅度也不大，人行也不會希望人民幣貶值過多，近期或會貶至7.1，可留意本月和下月LPR會否下調。

野村報告預期，人民幣或會貶至7.3，即去年11月的15年低位水平。野村指內地經濟放緩，加劇本地信用市場擔憂，市場預期未來兩個月內會有貨幣政策放鬆的風險，比如降低利率和讓人民幣貶值一定程度。此外，外資減持內地債券、資本流入內地放緩，以及6月至8月企業派發股息，資金流出人民幣的不利因素。

野村：人民幣或貶至7.3

瑞銀報告則預期，雖然人行不會調降政策利率，但會繼3月以來再降一次存款準備金率，帶動LPR小幅下調0.1厘。