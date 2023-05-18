長建電能加強可持續低碳業務

電能經合組織內沒燃煤電廠

李澤鉅又說，基建及可持續發展項目向來是長建生意。他舉例集團旗下配電網支持當地政府的淨零碳目標。同時他們亦發展智能電網、太陽能輸入電網；旗下EDL公司使用風能、太陽能、堆填區生產能源；港燈（2638）亦推動液化天然氣接收站及智能電表；在英國發展氫能。最新項目便是前述的循環再用項目及及剛開展的碳收集生意。

長建旗下電能亦貫徹低碳策略。電能行政總裁蔡肇中表示，旗下發電業務已由燃煤轉為燃氣，並增加使用再生能源，位於荷蘭的轉廢為能發電項目，更收集二氧化碳。集團位於OECD（經合組織）內，已再沒燃煤電廠。整體而言，燃煤電廠只佔其固定資產小於3％，位於亞洲的燃煤電廠更將於2035年會全被淘汰，令碳排放由2020年至2035年，達到降低67％的目標。電網方面，蔡肇中續稱，電能已經推動自動化及智能化，接收分散的再生能源發電來源供應給市場。集團的項目亦增加使用氫氣及沼氣發電。另外，在英國供氣業務方面，亦以混合20％氫氣打入輸氣網提高輸送效率。