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港交所全電子新股平台FINI 原定6月推出將延期

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）全電子首次公開招股（IPO）平台FINI（Fast Interface for New Issuance），原定由3月1日至5月19日做外部用戶測試，將延長測試日期至6月16日。

根據港交所網頁最新資料，外部用戶測試結束後，FINI將於7月及8月開放做市場預演，預期確認系統運作暢順再公布推出日期，原定今年6月底的推出的目標將會順延。

測試期延長至6月16日

FINI現正做的外部用戶測試，開放系統讓已註冊的券商、銀行、法律顧問等不同參與者連接FINI系統做測試。據了解，有外部用戶反映需要更多時間做測試，港交所遂決定延長測試時間近一個月，再於7月及8月安排市場預演。

FINI系統於去年11月起接受用戶登記，港交所當時已預計FINI將於今年6月推出。港交所暫未公布FINI平台預期推出日期，但按現時市場預演時間，相信即使一切順利，最快亦要待今年9月或以後才能推出。

IPO將由T+5縮至T+2

港交所正式推出FINI平台後，IPO將由現時的「T+5」結算周期，縮短至「T+2」（即定價後的兩個營業日），另FINI系統亦有助新股的過戶處識別出重複申請認購，解決此積習多年的問題。

另據港交所早前介紹，FINI初期將處理新股發行、定價及確認配發股份、監管審批等程序，FINI平台首階段不包括後續配售或債券發行的程序。