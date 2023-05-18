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中環皇九基座2樓9221呎129萬招租

【明報專訊】隨着內地與本港全面通關及經濟復常，零售商加快租用商舖吸客，不過中環尚有多個巨舖待租。仲量聯行香港商舖部主管唐偉樂表示，獲業主委託中環皇后大道中9號（簡稱皇九）嘉軒廣場2樓的9個商舖招租事宜，該批商舖面積726至1400方呎，總樓面面積9221方呎，適合珠寶店、咖啡店、美容和時尚品牌等商舖租戶，租戶亦可租用全數商舖，亦可租用個別商舖。他透露，業主意向呎租140元，若全數租用9個商舖，月租約129萬元。

設9商舖 呎租140元

街舖方面，出租情况稍有改善，今年1月皇后大道中尚有約6間街舖可供出租，但現時僅剩2間，其中一間皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓的巨舖，該舖曾由英國時裝品牌TOPSHOP於2013年起租用作為進軍香港的首間店舖，當年月租高達300萬元，品牌因零售市况轉差而在2020年10月約滿後離場。及後該舖曾作短租，目前尚未覓得長租客。

另一街舖則位於皇后大道中20至20B號太平行，面積7179方呎，自意大利時裝品牌Diesel於2014年初退租的該地舖後，一直未獲長租客承租，偶爾租予名店如COACH、CHANEL、半島酒店等作快閃店用途。據悉，商舖現以月租160萬元招租。

仲量聯行香港研究部資深董事鍾楚如預計，樓市前景趨明朗，近月租務氣氛明顯好轉，相信中環商舖空置率將進一步改善，預計租金水平今年下半年將顯著回升。

鄧成波家族7.2億放售油麻地商場

另外，高力資本市場及投資服務部聯席主管王唯峰表示，獲鄧成波家族委託出售油麻地彌敦道525至543A號部分地下至3樓基座商場，總面積約6.23萬方呎，意向價7.2億元，呎價約1.15萬元。據悉，項目部分物業連租約出售，每月租金收入約130萬至140萬元，若商場全數租出，預計租金收入約350萬元，買家可享租金回報最少5厘。