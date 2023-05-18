moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

西九TOWNPLACE最快10月預租 料內地客佔三成

【明報專訊】全面通關、經濟復常效應下，市場對中高檔服務式住宅的需求料有增無減；新地（0016）出租品牌「TOWNPLACE 本舍」的旗艦項目、位處長沙灣海濱地帶的全新酒店「TOWNPLACE WEST KOWLOON」（簡稱西九TOWNPLACE）， 部署今年第四季試業，最快10月預租，預計內地客源將佔30%至40%。

提供843間房 建築240餘呎起

新地旗下Signature Homes董事總經理孫偉剛表示，西九TOWNPLACE提供843間房間，建築面積約240餘至860餘方呎，其中約80%屬開放式設計，其餘屬1房至3房設計，除日租外，月租擬提供最短1個月、最長1年，是集團最新引入「Apartment plus Hotel」概念的項目，最快下月向傳媒開放示範單位。

孫認為，經濟復常下，加上項目與高鐵站、西九文化區均相距不遠，料內地高端人士將佔客源30%至40%。他續稱，首季經濟開始復蘇，預計上半年中高檔服務式住宅整體租金，按年可升20%，下半年勢頭繼續看好。翻查資料，新地2017年底以50.6億元，奪得項目所在的長沙灣興華街西臨海酒店地，為本港歷年最貴純酒店官地；以項目可建樓面37.4萬方呎計，每方呎樓面地價1.35萬元。可留意是，「TOWNPLACE 本舍」另兩個位處堅尼地城、堅道的出租服務式住宅，分別於2019年、2020年起營運，出租率一直維持90%，其中堅道項目現時呎租中位數約100元。