瑜一‧天海周日首輪開售90伙

共涉447伙的瑜一‧天海，已先後公布135伙價單，即首輪開售只佔已開價單位約67%。本周日發售的90個單位，包括24伙1房戶、44伙2房戶、及22伙3房單位，實用面積327至960方呎，折實價798.91萬至3007.79萬元，折實實呎21,948至32,800元，整批折實均呎26,667元。

此外，泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號項目正式命名為「滙都（high park）」，並展開銷售工作。泛海國際執行董事關堡林表示，希望本季內獲批預售，並擬獲批預售後隨即推售，料項目兩期會緊接推出。泛海國際營業及市務部市務經理邱英發稱，第1期滙都I提供623伙，標準戶實用面積由321至522方呎，涵蓋134伙1房戶、348伙2房戶，以及36伙3房戶，另設105伙特色戶。關堡林解釋，「滙」意指坐擁洪水橋輕鐵站、屯馬線洪水橋站的三鐵滙聚優勢；而「都」意指項目位於洪水橋的市中心，期望項目會成為新界的領頭羊。

滙都料本季批預售 1房321呎起

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill第2B期今日展開次輪銷售前，該系列昨招標售出3伙，涵蓋2伙2A期的特色戶及1伙2B期的標準3房戶，單日套現3217.8萬元。當中，優景閣第6座11樓A5室，實用771方呎，3房1套連儲物房間隔，成交價1480.5萬元，實呎19,202元，創2B期標準戶呎價次高。