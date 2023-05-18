中移動騰訊雲產品劈價

受減價消息拖累，中國移動昨日跌2.1%，收報64.35元，同行中電信（0728）跌3.6%，收報4.07元，中國聯通（0762）跌2.6%，收報6.07元。另外，騰訊微跌0.6%，收報342.8元。

移動雲最多減價60% 騰訊部分減40%

騰訊雲表示，針對部分區域雲服務器實例「特惠時長」，進一步加大折扣力度，部分產品線減價最高達40%，其他產品如雲網絡、數據庫及雲安全均會有不同程度減價，其中在雲網絡方面，騰訊雲對負載平衡器的性能容量單位（LCU）費用降價18%。於6月1日起正式生效。騰訊雲總裁邱躍鵬表示，通過價格調整進一步向用戶釋放技術紅利。

中移動旗下的移動雲亦宣布，於「517電信日」舉辦優惠活動，活動覆蓋計算、存儲、數據庫、安全備份和大數據等六大板塊產品，部分產品最高降幅達60%。降價政策於5月17日正式生效。移動雲又表示，未來3年移動雲將成為一流雲服務商，力爭年營收突破1500億元人民幣，相關指引維持不變。中國移動旗下雲業務歸入DICT雲業務中，而首季DICT收入294億元人民幣，佔總收入約11.7%。

阿里雲上月26日宣布，全線產品價格下調15%至50%，存儲產品最高減價50%。阿里雲表示，作為內地第一、全球前三的雲計算廠商，減價能進一步擴大公共雲用戶基數和規模，提升市場滲透率。據市場調查，去年內地四大雲端運算廠商為阿里雲、華為雲、中電信旗下的天翼雲及騰訊雲。有市場分析師表示，大幅減價和開放核心產品免費試用，能推動產業進一步從傳統IT向雲端運算轉移，提升CPU平均利用率 。