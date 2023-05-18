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日首季GDP增1.6% 遠勝經濟師預期

【明報專訊】由於家庭消費增加、旅遊業復蘇，加上資本支出意外上升，抵消了外部需求萎縮，日本第一季擺脫經濟衰退。上季GDP初值按季折合成年率增長1.6%，升幅遠超經濟師預期的0.7%升幅。日本GDP在第三、四季分別收縮1%及0.1%，陷入技術性衰退，第一季GDP是3季以來首次恢復增長。隨着日本經濟逐漸從新冠疫情復蘇，加上持續的貨幣寬鬆政策及企業積極回饋股東，國內、國外資金繼續湧入日本股市，日經指數昨突破30,000點大關，是2021年9月底以來首次。東證指數昨收報2133點，再刷新33年新高。

日經指數昨升穿30000點大關

為日本GDP貢獻超過五成的家庭支出，第一季按季增長0.6%，是連續4季增長。餐飲、汽車等銷售額有所提升。原本不被看好的設備投資亦按季增長0.9%，主要是汽車相關的投資增加。與此同時，旅遊業收入大增。根據日本觀光廳的數據，第一季每名國際遊客消費為21.2萬日圓（約1.2萬港元），較2019年同期增44%。

國際遊客消費較疫前升44%

雖然在GDP統計被歸納為出口的訪日遊客消費顯著增長，但因為半導體製造設備及汽車等出口低迷，令出口額按季下滑4.2%。整體而言，內需為日本上季GDP增長貢獻0.7個百分點，惟出口抹去0.3個百分點的增幅。經濟學家警告，由於出口及製造業疲軟，日本復蘇力度不大，若全球經濟進一步放緩，日本經濟將面臨風險。

日本經濟再生擔當大臣後藤茂之表示，雖然要注意全球經濟的下行風險，不過隨着消費者信心改善、企業支出強勁，加上大型企業上調工資，政府預計經濟仍將繼續溫和復蘇。

（綜合報道）

[國際金融]