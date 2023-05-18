日首季GDP增1.6% 遠勝經濟師預期

日經指數昨升穿30000點大關

為日本GDP貢獻超過五成的家庭支出，第一季按季增長0.6%，是連續4季增長。餐飲、汽車等銷售額有所提升。原本不被看好的設備投資亦按季增長0.9%，主要是汽車相關的投資增加。與此同時，旅遊業收入大增。根據日本觀光廳的數據，第一季每名國際遊客消費為21.2萬日圓（約1.2萬港元），較2019年同期增44%。

國際遊客消費較疫前升44%

雖然在GDP統計被歸納為出口的訪日遊客消費顯著增長，但因為半導體製造設備及汽車等出口低迷，令出口額按季下滑4.2%。整體而言，內需為日本上季GDP增長貢獻0.7個百分點，惟出口抹去0.3個百分點的增幅。經濟學家警告，由於出口及製造業疲軟，日本復蘇力度不大，若全球經濟進一步放緩，日本經濟將面臨風險。

日本經濟再生擔當大臣後藤茂之表示，雖然要注意全球經濟的下行風險，不過隨着消費者信心改善、企業支出強勁，加上大型企業上調工資，政府預計經濟仍將繼續溫和復蘇。

（綜合報道）

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