圻翁：揸金可抗美違約風險

說到美國違約，也不是什麼新奇事，近代最明目張膽的違約自然是1971年美元脫離金本位，將之前可以用35美元兌換1盎司黃金的承諾一夜之間抹掉，已是一宗嚴重違約事件，在俄烏戰爭爆發後，美國可凍結俄羅斯政府和民間持有的美元資產和債券，同樣可視為違約。

事實上，國際也愈來愈擔心持有美元資產會有違約風險，以至去美元化（De-dollarization）漸成風潮，中國持有的美債也一度減持至13年來最低水平，近日才略為回升250億美元，未知是否和美國財長耶倫發表言論，指中國幫助美國解決債務問題是對全世界共同的責任與義務，也是中美兩國共同利益，中國因此買了美國怕，才稍稍增持美債？

說回美國在1971廢除金本位制，之後金價狂升然後大上大落，最近又逼歷史高位，有統計指出，自1971年持有黃金至今的年回報率竟達8.1%，跑贏不少投資工具和基金，看來持有黃金也是一種對抗美國違約風險的好工具。

[圻翁 投資放大鏡]