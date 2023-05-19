上季經調整利潤274億升38% 勝預期

阿里第四財季錄得經營利潤152.4億元，按年跌9%，經調整EBITA近253億元，按年升60%，其中淘寶和天貓的線上實物商品GMV（剔除未支付訂單）錄得中單位數按年跌幅，而3月份在服飾及保健品類增長強勁所帶動下，線上實物商品GMV已錄得正增長。至於將被分拆上市的雲業務分部季度收入則降2%至185.82億元，主要因混合雲項目受到1月份疫情反覆影響導致延遲交付，但其經調整EBITDA則按年升39%至3.85億元。季內包括Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz平台等的國際商業分部季度收入增29%至185.41億元。

張勇：消費信心需進一步動能

主席兼首席執行官張勇表示，根據最近幾個月的情况，內地消費正在逐步恢復，但是消費信心和消費能力仍需要進一步的動能，而且市場上多個消費平台的競爭仍然非常激烈，要留存高質量的用戶，保持平台對消費者的差異化特點，是未來發展的關鍵。

淘寶天貓集團CEO戴珊表示，未來核心目標就是讓淘寶在繼續服務最大規模消費者的同時，向消費和生活入口延伸和升級，表明淘寶在未來一兩年中將持續加大對用戶商家和科技的投入，以降低商家經營成本。